أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر اليوم

كشفت محافظة الجيزة، اليوم السبت، عن أسعار الخضروات والفاكهة للجملة، فضلًا عن السعر الاسترشادي للتجزئة بسوق الجملة في مدينة 6 أكتوبر، تزامنًا مع توافر المعروض من كل الأصناف، لافتة إلى الرقابة المحكمة على السوق لحماية المستهلك.

السعر الاسترشادي والجملة للخضروات

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، السعر الاسترشادي والجملة للخضروات، كالتالي:

- سعر الجملة للطماطم تراوح بين 3 و6 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 5 و8 جنيهات.

- سعر الجملة للبطاطس تراوح بين 3.5 و5.5 جنيه، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 5 و7 جنيهات.

- سعر الجملة للبصل بأنواعه تراوح بين 7 و12.5 جنيه، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 8.5 و14 جنيها.

- سعر الجملة للكوسة تراوح بين 5 و7 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 7 و9 جنيهات.

- سعر الجملة لليمون تراوح بين 5 و9 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 7 و11 جنيهات.

- سعر الجملة للقلقاس تراوح بين 4 و7 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 5.5 و8.5 جنيه.

السعر الاسترشادي والجملة للفاكهة

- سعر الجملة للبرتقال أبوسرة تراوح بين 4 و6 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 6 و8 جنيهات.

- سعر الجملة للكنتالوب تراوح بين 6 و10 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 8 و12 جنيهات.

- سعر الجملة للتفاح لبناني أحمر وأصفر تراوح بين 19 و25 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 21 و27 جنيهات.

- سعر الجملة للجوافة تراوح بين 7 و12 جنيها، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 9 و14 جنيها.