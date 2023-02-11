أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر اليوم
كتب:
سلامة عامر
11:21 ص | السبت 11 فبراير 2023
خضروات وفاكهة
كشفت محافظة الجيزة، اليوم السبت، عن أسعار الخضروات والفاكهة للجملة، فضلًا عن السعر الاسترشادي للتجزئة بسوق الجملة في مدينة 6 أكتوبر، تزامنًا مع توافر المعروض من كل الأصناف، لافتة إلى الرقابة المحكمة على السوق لحماية المستهلك.
السعر الاسترشادي والجملة للخضروات
وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، السعر الاسترشادي والجملة للخضروات، كالتالي:
- سعر الجملة للطماطم تراوح بين 3 و6 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 5 و8 جنيهات.
- سعر الجملة للبطاطس تراوح بين 3.5 و5.5 جنيه، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 5 و7 جنيهات.
- سعر الجملة للبصل بأنواعه تراوح بين 7 و12.5 جنيه، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 8.5 و14 جنيها.
- سعر الجملة للكوسة تراوح بين 5 و7 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 7 و9 جنيهات.
- سعر الجملة لليمون تراوح بين 5 و9 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 7 و11 جنيهات.
- سعر الجملة للقلقاس تراوح بين 4 و7 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 5.5 و8.5 جنيه.
السعر الاسترشادي والجملة للفاكهة
- سعر الجملة للبرتقال أبوسرة تراوح بين 4 و6 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 6 و8 جنيهات.
- سعر الجملة للكنتالوب تراوح بين 6 و10 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 8 و12 جنيهات.
- سعر الجملة للتفاح لبناني أحمر وأصفر تراوح بين 19 و25 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 21 و27 جنيهات.
- سعر الجملة للجوافة تراوح بين 7 و12 جنيها، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 9 و14 جنيها.