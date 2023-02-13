صدمة تصيب نجوم الفن بعد وفاة المخرج أحمد رفعت.. مات في حادث

رحل مساء اليوم المخرج أحمد رفعت، بعد تعرضه لحادث سير في أمريكا، ما تسبب في حالة من الصدمة للعديد من الفنانين بعد سماع خبر وفاة المخرج أحمد رفعت.

وفاة المخرج أحمد رفعت

وسببت وفاة المخرج أحمد رفعت، صدمة للفنانين، من بينهم الفنانة نجلاء بدر التي حرصت على نعي المخرج أحمد رفعت من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «بقالي كتير ماعرفش عنه حاجة سمعت إنه هاجر من زمان يوم ما أشوف صورته و أسمع عنه يكون خبر وفاته خبر حزين قوي رحيلك وجعنا قوي لطشة قلم على وجهونا كلنا لا إله إلا الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، المخرج أحمد رفعت الطيب المحترم».

نجوم الفن ينعون وفاة المخرج أحمد رفعت

ونعى المخرج وائل فرج، وفاة المخرج أحمد رفعت، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، قائلا: «هتوحشني أوي يا أحمد إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله صديقي العزيز المخرج أحمد رفعت ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر فرح والأولاد».

إعلامية تنعي وفاة المخرج أحمد رفعت

ونعت الإعلامية لينا شاكر، وفاة المخرج أحمد رفعت، حيث كتبت قائلة: بفتح الفيس بوك لقيت صورتك، قلت تبقي غيرت profile picture و كنت حدخل اقولك منور يا نجم.. بس انصدمت وقلت أكيد لأ لا واتضح أنه اه للأسف الناس بتنعيك يا أحمد في وفاتك، مش مصدقة، مشيت بدري وفجأة بس أكيد ما تغلاش على اللي خلقك وكلنا رايحين أحمد هو واحد من المخرجين المؤسسين لقناة النيل للمنوعات واشتغلت معاه كميه برامج كتيره قوي ، حقيقي انت عشره عمر كنت بحب اشتغل معاك حتي لما هاجرت أمريكا كنت دايما تكلمني تسأل عليا ونرغي في الشغل وأخبار المحطة مش عارفة أقول إيه غير إني أدعيلك إن ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك».