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فيديو مؤثر لطفل ينادي على والدته فوق الأنقاض: «ماما تعي لعندي»

كتب:

أحمد عادل موسى
09:22 م | الإثنين 13 فبراير 2023
الطفل يحفر في الأنقاض بحثاً عن أمه

الطفل يحفر في الأنقاض بحثاً عن أمه

شهد زلزال شرق المتوسط الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، مشاهد إنسانية صعبة بسبب فقدان أكثر من 37 ألف شخص، إذ هناك مواطنين فقدوا عائلتهم بأكملها أو فقدوا أحد من أقرابهم أو أحد من أصدقائه.

وتتداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل يقوم بالبحث عن أمه تحت أنقاض الزلزال المدمر قائلا: «ماما تعي لعندي».

 

زلزال تركيا وسوريا أعنف بـ3 أضعاف من زلزال 1999

يذكر أن زلزال تركيا وسوريا أسفر في مقتل آلاف المواطنين وإصابة آلاف من الجرحة فضلا عن تدمير آلاف من المنازل وعشرات من محطات توليد الكهرباء والغاز، وسبب حاله من الهلع والذعر لآلاف من الناس إذ يخرجوا في شوارع تركيا وسوريا في وقت برد قارس.

وذكرت تقارير أن زلزال تركيا وسوريا المدمر بلغت قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر وكانت قوته أكبر وأعنف بـ3 أضعاف من زلزال 1999، تتوقع عدة منظمات وعلى رأسها الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد الضحايا في الأيام المقبلة، لاسيما بعد رفع المزيد من الأنقاض.

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