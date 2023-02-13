متحدث «إحلال السيارات»: إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من المبادرة

أكد شريف سليمان، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن الهدف من المبادرة مساعدة المواطنين على شراء السيارات في ظل الارتفاع الكبير في السيارات الجديدة، كما أن هناك ارتفاع كبير في أسعار السيارات بسبب ارتفاع الدولار مؤخرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار السيارات ضمن مبادرة الإحلال ارتفعت مؤخرًا بنسبة 15 إلى 20%، كما أنه سيتفيد من مبادرة الإحلال على كل من حجر قبل 8 فبراير 2023.

الاستفادة من المباردة

وتابع: «من شروط الدخول في المبادرة أن توافق شركة السيارات على العميل الجديد، ويتم بعد ذلك إجراء الخطوات المتبقية من أجل الاستفادة من هذه المبادرة».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أنه يجرى العمل على دراسة المواطن ائتمانيا، حيث لابد أن يكون المواطن المقدم للطلب لديه القدرة على سداد القسط الشهري بصورة مستمرة.

وأردف شريف سليمان، أن العميل لديه فترة السماح أسبوعين لسداد قيمة السيارة كاش، موضحًا أن من شروط المبادرة كما هي ولم تتأثر بارتفاع الأسعار، حيث يمكن للعميل التقسيط على 7 أو 10 سنوات، بقيمة فائدة تصل إلى 3%، بجانب توفير مبادرة تأمين على العميل والسيارة.

تسليم 25500 ألف سيارة للعملاء ضمن المبادرة

وأشار سليمان إلى أنه تم تسليم 25500 ألف سيارة للعملاء ضمن المبادرة، كما أنه تم إدخال خمس محافظات جديدة ضمن المبادرة منها «سوهاج، بني سويف، البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية» للاستفادة من المبادرة.

وأضح أن هناك إقبال كبير من جانب المواطنين على الاستفادة من المبادرة المتعلقة بالحصول على السيارة، كما أنه لا يوجد وقت محدد لاستقبال طلبات المواطنين، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوي والاستفسار حول المبادرة عبر الصفحة الرسمية للمبادرة.