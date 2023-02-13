أماكن ومواعيد قطع المياه في عدة قرى بـ4 محافظات لأعمال الصيانة غدا

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بعدة محافظات قطع المياه وضعفها غدا الثلاثاء، في عدة قرى بالمنيا وبني سويف وسوهاج والشرقية، لأعمال الصيانة الدورية.

قطع المياه بالشرقية

وكشفت «مياه الشرقية» انقطاع المياه غدا في عدة قرى بمدينة فاقوس لمدة 14 ساعة، وذلك في قرى الصوالح والنوافعة والغزالي والسماعنة وقنتير وكفر الشاويش والدميين وبني صريد والبيروم والديدامون، وضعفها عن مدينة فاقوس، وذلك من 4 مساء وحتى 4 صباح الأربعاء، للقيام بأعمال توسعة طريق «أبو شلبي - فاقوس».

قطع المياه ببني سويف

كما أعلنت «مياه بني سويف» قطع المياه عن بعض المناطق بشرق النيل، وتتمثل في المستشفى العسكري والأمن المركزي والخلايفة وقرية الأمل وبياض العرب، لمدة 12 ساعة اعتبارا من 8 صباح الغد وحتى 8 مساء، لأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه العلالمة.

قطع المياه بالمنيا

وكشفت «مياه المنيا» عن قطع المياه عن منطقة أرض سلطان والمناطق المحيطة بها للصيانة الدورية وتعقيم الخزانات وتطهير المروقات، لمدة 12 ساعة، بداية من 7 صباحا وحتى 7 مساء.

قطع المياه بسوهاج

وفي سوهاج، تشهد عدة قرى بمراكز سوهاج وأخميم والمنشأة وساقلتة، انقطاع المياه للتأثر بالسدة الشتوية والتي تستمر حتى منتصف فبراير الجاري، لتنتهى بعد يوم 15، موضحة أنها قامت بتشغيل محطات المياه الارتوازي حتى لا يتم قطع المياه، ولكن ستتأثر المياه في الأدوار العليا نهارا، خاصة في قرى دمنو وأولاد عزاز وإدفا ونجع الدير وبلصفورة والشعارنة بمركز سوهاج، والحواويش والسلامون ونيدة بأخميم.