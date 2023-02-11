قطع المياه لمدة 20 ساعة في أسوان.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه عن منطقة عمارات الصداقة الجديدة، وضعفها في منطقة التقسيمات، بدءًا من الساعة 4 مساء اليوم السبت، وحتى الساعة 1 من ظهر غد الأحد، أي لمدة 20 ساعة.

وأرجعت الشركة، في بيان، سبب انقطاع المياه، إلى حدوث كسر بالخط الرئيسي للرافع المساعد المغذي لمنطقة الصداقة الجديدة، قطر 700 مم، بمنطقة كيما.

وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.