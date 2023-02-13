خريطة قطع المياه اليوم في الفيوم وكفر الشيخ.. اعرف المناطق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه اليوم في عدد من المناطق بالشركات التابعة لها بمحافظتي الفيوم وكفر الشيخ لربط الخطوط أو القيام بأعمال الصيانة.

أماكن قطع المياه عن قرى محافظة الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قطع المياه اليوم «الاثنين»، بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة صباح غد الثلاثاء لمدة 15 ساعة عن مناطق «عزبة قلمشاه - قرية قصر الباسل - عزبة الجبل - تطون - الحجر - الغرق قبلى - الغرق بحرى - منشأة عبد المجيد - وتوابعهم ومساكن العوينات».

تنفيذ أعمال ربط الخطوط الرئيسية أقطار 710 و630 على خط مياه الشرب

وأشارت الشركة عبر المنشور إلى أن سبب الانقطاع لتنفيذ أعمال ربط الخطوط الرئيسية أقطار 710 و630 على خط مياه الشرب قطر 1000 مم العزب وقصر الباسل والغرق بمنطقتي عزبة الجبل وخليل الجندي.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتا إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المناطق المتأثرة ومدة انقطاع المياه في محافظة كفر الشيخ

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ في بيان، قطع المياه صباح اليوم لمدة 7 ساعات تبدأ في الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصر نفس اليوم عن مناطق «مدينة الرياض - المثلث - البرية - الحصفة - أبو مصطفى - الرغامه - الضبعة - الرصيف - أبو شبانه - طلمبات 7 - مخيزن - فرج الكبرى والقرى التابعة لها».

سبب انقطاع المياه توقف محطه مياه الحاج على ومحطه مياه الرياض.

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن سبب الانقطاع لتطهير وزارة الري لترعة ذيل القاصد مما يتسبب في توقف محطة مياه الحاج علي ومحطة مياه الرياض.