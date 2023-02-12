خريطة قطع المياه وضعفها غدا في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة مدن وقرى بمحافظات مصر غدا الاثنين، قطع المياه للصيانة الدورية أو للتطهير وغسيل المروقات أو لتصليح كسر.

وحددت شركات المياه المناطق المتأثرة بقطع المياه، غدا الاثنين، مواعيد قطع المياه ليتثنى للمواطنين تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، والتى تمتد ببعض الأحيان لأكثر من 6 ساعات، خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز.

قطع المياه غدا في كفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع المياه غدا الاثنين، بمدينة الرياض، وحددت أماكن انقطاع المياه عن المدينة والمثلث والبرية والحصفة وأبو مصطفى والرغامة والضبعة والرصيف وأبو شبانة وطلمبات 7 ومخيزن وفرج الكبرى، والقرى التابعة لها، وذلك لمدة 7 ساعات.

وحددت الشركة مواعيد انقطاع المياه بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا، لتطهير وزارة الرى ترعه ذيل القاصد، ما يتسبب في توقف محطتي مياه الحاج علي والرياض.

أماكن قطع المياه في الفيوم

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الفيوم، بقطع المياه غدا الاثنين، لمدة 15 ساعة، وحددت أماكن قطع المياه عن مناطق عزبة قلمشاه وقرية قصر الباسل وعزبة الجبل وتطون والحجر والغرق قبلي والغرق بحري ومنشأة عبدالمجيد وتوابعهم ومساكن العوينات.

وأوضحت الشركة مواعيد قطع المياه غدا بداية من الساعة 9 صباحا حتى 1 صباح الثلاثاء المقبل، لتنفيذ أعمال ربط الخطوط الرئيسية أقطار 710 و613 على خط مياه الشرب قطر 1000 مم العزب وقصر الباسل والغرق بمنطقتى عزبة الجبل وخليل الجندي.

ضعف المياه في سوهاج خلال السدة الشتوية

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إحلال وتجديد 32 محطة مياه نقالي خلال السدة الشتوية التى تستمر حتى منتصف فبراير الجاري، ما يؤثر على ضخ المياه، لذا تعمل الشركة على تشغيل محطات المياه الارتوازية، حتى لا تقطع المياه.

أماكن ضعف المياه في سوهاج

بينما تعمل السدة الشتوية على ضعف المياه نهارا بقرى بلصفورة والصلعا وونينة الشرقية والغربية والمحامدة القبلية بمركز سوهاج، بينما تضعف المياه بالأدوار الأرضية نهارا، وتتاثر الأدوار العليا بقرى روافع القصير وإدفا وأولاد نصير ونجع النجار بمركز سوهاج، وفي حى الكوثر وقرى السلاموني والصوامعة شرق ونجوع الصوامعة بمركز أخميم.

المراكز المتأثرة بالسدة الشتوية بسوهاج

وتضعف المياه نهارا وليلا وربما تنقطع ليلا بقرى السلاموني ونجوع الصوامعة شرق بمركز أخميم.

وتتاثر أيضا بالسدة الشتوية بمحافظة سوهاج، مراكز المنشاة وساقلتة وجرجا فضلا عن سوهاج وأخميم.

سيارات مياه مجانية

وتوفر شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المتأثرة بقطع المياه سيارات مياه صالحة للشرب، يمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.