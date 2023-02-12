قطع المياه عن 10 مناطق بالفيوم لمدة 15 ساعة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم عن قطع المياه لنحو 15 ساعة متصلة عن 10 مناطق وتوابعها بنطاق مركز إطسا، غدًا الاثنين، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

قطع المياه في عدة مناطق بالفيوم

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنّ قطع مياه الشرب عن تلك المناطق يأتي بسبب تنفيذ أعمال ربط الخطوط الرئيسية أقطار 710 و630 على خط مياه الشرب قطر 1000 مم العزب/ قصر الباسل، وذلك في منطقتي عزبة الجبل وخليل الجندي.

ويأتي ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، مما يستلزم قطع مياه الشرب لمدة 15 ساعة.

مناطق انقطاع المياه غدًا

وفيما يخص أماكن قطع المياه غدًا فإنّها تشمل المناطق الآتية:

- عزبة قلمشاه

- قرية قصر الباسل

- عزبة الجبل

- تطون

- الحجر

- الغرق قبلي

الغرق بحري

- منشأة عبد المجيد

- مساكن العوينات، بالإضافة إلى توابع القرى المذكورة.

تدبير احتياجات المواطنين من المياه

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالمستشفيات وأصحاب المخابز والمواطنين، بتدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع، حتى لا يتأثروا بالانقطاع طوال فترة عملية ربط خطوط مياه الشرب.

أرقام شركة مياه الشرب بالفيوم

وتتيح الشركة سيارات مياه نظيفة للمواطنين في حالة طلبها طوال فترة الانقطاع، على أن يتم طلبها من خلال الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الخط الساخن وأرقام الشركة المختلفة، الخط الساخن 125، أو الهاتف المحمول 01208288854/ 01208288834، أو واتس آب 01275358538.