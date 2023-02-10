مصير حفلات النجوم بعد زلزال تركيا وسوريا.. بلقيس تبرعت بأجرها للمتضررين

حاول عدد من الفنانين خلال الأيام الماضية، المشاركة في حل أزمة متضرري زلزال سوريا وتركيا، وتمثل ذلك من خلال عدة أشياء، فمنهم من أجل حفلته تضامناً معهم، ومنهم من ظهر مرتديًا اللون الأسود، وأخرى تبرعت بأجرها كاملاً لصالح المتضررين.

مروان خوري يؤجل حفله

وأعلن الفنان مروان خوري تأجيل ‏حفلاته الغنائية المقبلة، بسبب زلزال سوريا والآثار المدمرة التي نتجت عنه، ومؤازرةً للشعب السوري في الأزمة، مشيراً إلى أن الوجع أكبر من أي محاولة للترفيه عنه، لذلك سوف يتم تأجيل حفلاته في الشام وطرطوس إلى أجل غير مسمّى.

بلقيس تتبرع بأجرها

قررت الفنانة بلقيس مساندتها للمتضررين من زلزال سوريا، معلنة عن تبرعها بأجر حفلها في القرية العالمية الذي أحييته على مسرح دبي، متمنية من الله أن يفرجها عليهم.

أصالة ترتدي اللون الأسود

ظهرت الفنانة أصالة مرتدية الأسود في آخر ظهور تلفزيوني لها مرتدية اللون الأسود حزنًا وحدادًا على ضحايا الزلزال الذي ضرب الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الانسان، يحتار بهذه المواقف، بأن يختار الاختفاء أو يأخذ شكل الحداد، ولكنها اختارت التواجد، لأن الضعفاء بحاجة لناس أقوياء.