إطلاق الملتقى الثالث لشباب «مستقبل وطن» ببني سويف بمشاركة 420 شخصا

أطلقت أمانة الشباب في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، الملتقى الثالث لشباب الحزب بالمحافظة تحت عنوان «ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر»، بمشاركة 420 شابا وفتاة، حيث ضم الملتقى العديد من ورش العمل المتخصصة في مجال ريادة الأعمال و التكنولوجيا، وعرض نماذج لريادة الأعمال الناجحة من الشباب وتوزيع هدايا تذكارية على هامش الملتقى، وذلك بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل في مدينة بني سويف.

تأهيل وتمكين الشباب

يأتي ذلك انطلاقًا من دور حزب مستقبل وطن نحو تأهيل وتمكين الشباب وتزويدهم بالخبرة في مجال ريادة الأعمال ومجال التكنولوجيا، وتشجيعهم على الابتكار.

حضر الملتقى 420 شابا وفتاة بالإضافة إلى أمناء شباب المراكز وأعضاء هيئة مكتب أمانات الشباب على مستوى محافظة بني سويف، حيث جرى تقسيمهم إلى عدة ورش عمل متنوعة ومتخصصة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

ورش عمل متنوعة للشباب

وتضمنت ورش العمل ورشة عمل بعنوان «إتاحة الفرصة في صناعة التنقل والسيارات من خلال EEECOP»، وورشة عمل عن المهارات التكنولوجية المستقبلية، وكانت من أبرز الورش التي حققت تفاعلا كبيرا ونقاشا مفتوحا بين الشباب والمدربين، وورشة عمل «كيف تحول فكرتك إلى منتج»، بالإضافة إلى حلقة نقاش عن الخطوات اللازمة لتحويل أي فكرة إلى مشروع أو منتج، ورشة عمل مميزة عن الخطوات اللازمة لإنشاء شركة ناشئة وتقييم البيئة الداخلية والخارجية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية في العمل.

بدأ الملتقى بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور معاذ الشاهد، أمين شباب المحافظة، نقل فيها تحية النائب حسام العمدة، أمين الحزب في المحافظة للشباب، مرحبًا بكافة الحضور، ومتحدثًا عن أهميه الملتقى الذي جاء بالتعاون مع شركة techne إحدى أكبر الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا، ويأتي ضمن سلسلة من الملتقيات المتنوعة التي تنفذها امانة الشباب لتلبية تطلعات الشباب واحتياجاتهم، ومواكبة التوجهات الحديثة في مجال الأعمال، وأهمية دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في ابتكار أفكار تساهم في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع والذي يحقق فائدة عظيمة للفرد وللاقتصاد القومي.

وأثنى الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، خلال كلمته على أداء أمانة الشباب في الحزب، وعلى فكرة الملتقى وتفاعل الشباب وحلقات النقاش وورش العمل التي تعكس القدرة التنظيمية والابتكارية لأمانة الشباب، مؤكدًا على أهمية بناء جيل جديد يخاطب المستقبل من خلال مواكبة التطورات التي تحدث في بيئة الأعمال.

استضافة تجربة رائد أعمال ناجحة

كما تضمن الملتقى استضافة تجربة رائد أعمال ناجح حقيقية كنموذج يحتذى به من محافظة بني سويف ليتحدث عن تجربته ونجاحه الذي وصل له أمام الشباب عن إمكانية تكرار نفس التجربة وخلق فرص وأفكار تخدم المجتمع، بالإضافة إلى إجراء مسابقة techne لأفضل فكرة start up تنافس فيها العديد من الشباب بمشاريع أفكار كاملة، وتم اختيار أفضل رائد أعمال في بني سويف وتم اختيار مشروع Nageh بعد تنافس عدد من رواد الأعمال بالمحافظة وسط تفاعل كبير من الشباب ومشاعر من الرضا والبهجه عن تميز اليوم وحجم الاستفادة التي حققها الملتقى.

وعلى هامش الملتقى الذي جاء ضمن دور حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب بمحافظة بني سويف، وإشراف الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، والدكتور معاذ الشاهد أمين شباب المحافظة، وزعت أمانة الشباب هدايا تذكارية على الحضور تضمنت notes حملت اسم الحزب وعنوان الملتقى وأمانة الشباب.