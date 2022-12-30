«مستقبل وطن» ببني سويف يطلق قافلتين طبيتين بإهناسيا وسمسطا.. الكشف والعلاج مجانا

نظمت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن في بني سويف، اليوم الجمعة، قافلتين طبيتين بالتعاون مع مركزي إهناسيا وسمسطا، بقريتي «منشأة الأمراء» و«معجون»، وقعتا الكشف الطبي على أكثر من 1017 مواطنا، مع توفير العلاج بالمجان.

قافلة طبية بقرية منشأة الأمراء في إهناسيا

ووقعت القافلة الطبية في مركز إهناسيا الكشف على أكثر من 553 مواطنًا في تخصصات الأسنان والأطفال والباطنة والعظام والجراحة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم مجانا، فضلًا إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي، عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والنظافة الشخصية والمنزلية، التغذية السليمة للسيدات والأطفال وكبار السن.

قافلة طبية بقرية معجون في سمسطا

كما وقعت القافلة الطبية الثانية بقرية معجون بمركز سمسطا غرب بني سويف، الكشف على 464 مواطنا مع توفير العلاج بالمجان، في عدة تخصصات طبية، فضلا عن توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، وإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب في المحافظة، والدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور محمد بكري الخولي، أمين شئون الصحة والسكان بالمحافظة.

وشملت القافلتان توفير العلاج مجانا، بالإضافة إلى ندوات صحية تثقيفية متعددة عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية.