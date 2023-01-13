الكشف على 1100 حالة بقافلة طبية لـ«مستقبل وطن» بقرية ببني سويف

نظمت أمانة الصحة في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع أمانة مركز سمسطا، قافلة طبية مجانية تضمنت العلاج والتحاليل بالمجان بقرية مازورة، بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا.

القافلة شملت 8 تخصصات طبية

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1100 مريضاً في 8 تخصصات «الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان»، وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء تحاليل دم و طفيليات، وصرف الأدوية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب في المحافظة، وتحت إشراف الدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور محمد بكري الخولي امين الصحة بالمحافظة، والأستاذ أحمد حافظ سليمان أمين مركز سمسطا

ندوات تثقيفية صحية

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي للمواطنين وتوجيهات صحية إرشادية للمترددين على القافلة ب عن الأمراض المعدية شملت موضوعات «الإلتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، و الأمراض غير المعدية وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، الأطفال، وكبار السن».

قافلة طبية لصحة بني سويف بقرية التضامن

في سياق آخر نفذت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بني سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية على مدار يومين، بقرية التضامن بمركز سمسطا، وقعت الكشف الطبي على 1550 حالة في 8 تخصصات طبية مختلفة مع توفير العلاج بالمجان.