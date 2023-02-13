فعاليات وأنشطة حزب «مستقبل وطن» في 15 محافظة اليوم.. خدمات متنوعة

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الاثنين، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

حزب مستقبل وطن بالمحافظات

في محافظة القاهرة، نظمت أمانتا العلاقات الحكومية والتعليم بقسم النزهة، فاعلية ترفيهية للأطفال تحت عنوان «حق المعرفة» وتمت خلالها زيارة إلى قصر البارون.

كما شاركت أمانة قسم مدينة نصر ثالث، في تصفيات مسابقة «أوائل الطلبة» بمدرسة السيدة نفيسة، بحضور أمين التعليم والبحث العلمي بالعاصمة، حيث شهدت منافسات قوية وندية بين صفوف المشاركين في المسابقة.

كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بقسم حدائق القبة، ندوة تثقيفية ضمن برنامج تطوير الكوادر الحزبية؛ حيث كان موضوع اللقاء تحت عنوان «بناء فريق العمل»، كما نظمت أمانة المرأة بقسم حلوان، ندوة عن كيفية التعامل مع المراهقين بشكل صحيح.

قافلة مجانية في الجيزة

وفي محافظة الجيزة، أطلقت أمانة قسم العمرانية، قافلة مجانية لطب الأسنان بالتعاون مع مركز رويال لعلاج الأسنان تولت توقيع الكشف المجاني لأعداد كبيرة من الأهالي.كما شهدت أمانة مركز منشاة القناطر، فاعليات النسخة 99 من سلسلة إقامة معارض الأسرة المصرية، في قرية المنصورية، وشهد المعرض إقبال متزايد من أهالي القرية والقرى المجاورة نظرًا لانخفاض أسعار المعروضات وزيادة معدلات الجودة.

كما واصلت أمانة مركز أبو النمرس، إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعرب أبو النمرس بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية لأهالي عرب أبو النمرس بأسعار مخفضه لليوم الرابع على التوالي وسط إقبالًا كبيرًا من الأهالي في إطار مبادرات محاربة الغلاء.

كما شاركت أمانة قسم الجيزة، في تطوير ميدان المنيب وكوبري والي، حيث تم التنسيق مع الجهات التنفيذية بحي جنوب الجيزة وذلك في إطار الحرص على المشاركة والتفاعل مع مشاكل المواطنين.

حزب مستقبل وطن بقنا

وفي محافظة قنا، استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات الأولي من المرحلة الثانية لمسابقة «أوائل الطلبة»، في قاعة معسكر قنا الدائم بمدينة قنا، بين مدارس المرحلة الإعدادية، وأسفرت نتائج المسابقة كالآتي، بفوز مدرسة السادات الإعدادية بدشنا بالمركز الأول علي مستوي المحافظة وصعودها لتصفيات المرحلة النهائية علي مستوى الجمهورية.

وشهدت المسابقة مشاركة 649 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية وهي 334 مدرسة علي مستوي المرحلة الإبتدائية و250 مدرسة علي مستوي المرحلة الإعدادية و65 مدرسة علي مستوي المرحلة الثانوية.

وفي محافظة الشرقية، عقدت أمانتا التقييم والمتابعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان «ورقة الوطن» لبحث مقترحات تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل.

وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب النقاش والحوار وتبادل الأفكار والآراء، وأعرب الحضور عن سعادتهم بثقة قيادات الحزب بهم مؤكدين علي استعدادهم ودعمهم لمساعي الدولة ودمج الشباب في اتجاه الدولة المصرية للتصنيع المحلي.

كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة تحت عنوان «إدارة الوقت ومهارات التواصل والتفاوض»، وذلك استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية لتأهيل وتثقيف كوادر حزب مستقبل وطن لترسيخ المعرفة السياسية والثقافية وتأصيل مفهوم القيادة باستخدام اسلوبي الإقناع والتفاوض، في قاعة الاجتماعات الكبري بمقر الحزب بالزقازيق.

وفي محافظة القليوبية، نظمت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية كفر تصفا للمواطنين، تحت شعار «صحتك تهمنا»، وشملت تخصصات متعددة منها: «أطفال- عظام- باطنه- جراحة عامة- جلدية»، حيث تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضي، وشهدت القافلة الطبية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

وفي محافظة الوادي الجديد، نفذت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية مجانية في «التحول الرقمي»، المرحلة الثالثة مجالي اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، لطلاب الجامعات والخريجين لعدد 30 متدربا بالتعاون مع مركز الدراسات النوعية للغات والكومبيوتر وإدارة الأعمال والسياحة والفنادق بمدينة موط.كما نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة تثقيفية وصحية بمدرسة ذخيرة عن الأنفلونزا الموسمية، وذلك بمدرسة ذخيرة ببلاط بمركز ومدينة بلاط.

وفي محافظة المنوفية، أقامت أمانة مركز قويسنا، معرض «أهلا رمضان»، لبيع السلع الغذائية والإستهلاكية والخضروات، بأسعار مخفضة للمواطنين، داخل المدينة، ويضم المعرض جميع المستلزمات الأساسية والإحتياجات الضرورية والتى يحتاجها المواطن بقويسنا وقري المركز، ويشمل المعرض جميع الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن وغيرها، وأكد زوار المعرض أن أسعار جميع السلع مناسبة وأقل من المعروض بجميع المحلات التجارية بنسبة تتجاوز الـ30%.

كما واصلت أمانة مدينة أشمون، تنظيم القافلة الطبية المجانية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات متعددة مها: «صدر، باطنة،عظام، أطفال، أنف وأذن، تغذية علاجية»، مع إجراء التحاليل الطبية الشاملة بخصم 50 % علي جميع التحاليل الطبية، ووقعت القافلة الطبية الكشف على 284 حالة فى جميع التخصصات.

كما استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة أوائل الطلبة، بين مدارس المرحلة الإبتدائية وشارك فيها 11 مدرسة ممثلة لكل مركز بإجمالي 55 طالبًا من كافة مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة لمدة ساعتين وأسفرت نتائجها عن فوز مدارس، مودرن سكول بإدارة سرس الليان بالمركز الأول، ومودرن سكول بإدارة الشهداء بالمركز الثاني، والشهيد فريد شوقي بإدارة بركة السبع بالمركز الثالث، وختاما جاءت مدرسة النجاح بالبتانون التابعة لإدارة شبين الكوم في المركز الرابع، علي أن تقام التصفيات النهائية بين الأربع مدارس صباح الأحد المقبل.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة السياحة والأثار بمركز السنطة، احتفالية كبري لتكريم مشايخ المعاهد الأزهرية وأوائل الطلبة، بالمركز، وشهدت الحفل تلاوة بعض أيات القران الكريم، يعقبه كلمات للمشاركين في الحفل، وفي نهاية الحفل كرم مشايخ المعاهد الأزهرية، وأوائل الطلبة بمراحل تعليمية مختلفة، وذلك بتسليم الطلبة الشهادات التقدير الخاصة بهم وسط حالة من الفرحة بين الطلبة وأولياء الأمور وبعض أهالي المركز.

وفي سياق آخر، عقدت أمانة المجالس المحلية بالمركز، ندوة تثقفية، للتعريف بالهيكل التنظيمى للحزب والتعريف بماهيه العمل الحزبى والتيارات الحزبيه المختلفه، ودور المحليات وأهميتها بالنسبة للمواطن المصرى البسيط.كما واصلت أمانة قسم ثان طنطا، في مرحلتها الخامسة علي التوالي بتوزيع عدد كبير من المساعدات العينية للبطاطين، ضمن مبادرة شتاء دافئ، على الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين والأولي بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء القارس، والموجة شديد البرودة، حيث تم توزيع البطاطين علي عمال حى أول طنطا.كما أستأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات الأولي من المرحلة الثانية للمسابقة، حيث شهدت منافسات قوية بين فرق المشاركة، في مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة بفوز إدارة السنطة التعليمية بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة.

وفي محافظة الفيوم، تستأنف أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة أوائل الطلبة، غدا الثلاثاء، بمقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لجميع المراحل التعليمية ابتدائي- إعدادي- ثانو، بمشاركة 7 إدارات تعليمية بواقع مدرسة عن كل مرحلة، وفي نهاية المسابقة سيتم تصعيد مدرسة من كل مرحلة لتمثل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوي الجمهورية.

وفي محافظة الإسماعيلية، استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات مسابقة «أوائل الطلبة»، في مختلف مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية وندية بين المدراس المشاركة بالمسابقة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم في نتائج المرحلة الإعدادية كالآتي:-

1- في مركز فايد، انتهت بفوز مدرسة الشهيد فريد ندا.

2- في إدارة شمال الإسماعيلية، انتهت بفوز الفاروق عمر شمال.

3- في مركز التل، انتهت بفوز مدرسة التل الجديدة.

4- في مركز القنطرة غرب، انتهت بفوز مدرسة أبو بكر الصديق.

ومن المقرر، انطلاق غدا الثلاثاء، تصفيات مسابقة أوائل الطلبة، في المرحلة الابتدائية.

وفي محافظة بني سويف، واصلت مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظة، استقبال شكاوى المواطنين، لبحثها ووضع تصور لحلها بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب، وفي إطار ذلك استقبل مكتب خدمة المواطنين بأمانة بندر بني سويف، عددًا من المواطنين، وأمناء الوحدات الحزبية للأحياء، كما أمناء امناء الوحدات الحزبية عدد من المقترحات الخاصة بحلول بعض شكاوى المواطنين ببندر بني سويف، منها إقامة عدد من المنافذ لبيع السلع باسعار مخفضة للمواطنين.

وفي محافظة الدقهلية، استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة أوائل الطلبة، بنسخته الثانية، للمرحلة الثانوية العامة، بين مختلف مراكز المحافظة حيث شارك عدد 5 مدارس بإجمالى عدد 45 طالب وطالبة بين عدد 5 مراكز وأسفرت نتائج التصفيات اليوم عن فوز مدرسة بلقاس الثانوية.

وفي محافظة أسيوط، أطلقت أمانة قسم أول أسيوط، فصول تقوية مجانية ضمن مبادرة إحنا معاك، وتهدف تلك المبادرة والتي بدأت فاعلياتها اليوم بمنطقة الجعفرية بحي غرب أسيوط بتوفير أساتذة متخصصين في كافة المواد العلمية بالمجان.

كما استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات المسابقة في مختلف مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية وندية بين المدراس الـ6 المشاركة بالمسابقة.

وأسفرت نتائج المسابقة اليوم في نتائج المرحلة الثانوية كالآتي:-

1- في مركز الواسطي، انتهت بفوز مدرسة الواسطى الثانويه المشتركة.

2- في مركز صدفا، انتهت بفوز مدرسة خديجة الثانوية بنات.

3- في مركزي منفلوط وأبنوب، انتهت بفوز مدرسة إبراهيم محفوظ الثانوية بالحواتكة.

وفي محافظة الإسكندرية، نظمت أمانة الشئون الاقتصادية والاستثمار بدائرة المنتزة ثالث، فاعلية تحت عنوان «أهلًا بعودة المدارس»، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وكان ذلك بالترحيب بالطلاب على أبواب مدارسهم، وتوزيع أدوات مكتبية، وعصائر.

كما نظمت أمانة قسم رمل ثانِ، فاعلية لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة شتاء دافئ، للتخفيف عن كأهل المواطنين.

كما نظمت أمانة قسم العامرية ثانِ، قافلة طبية مجانية تخصص رمد، وذلك بشياحة الوادي، من أجل توفير الرعاية الصحية المجانية لأهالي الدائرة.

ونظمت أمانة الإسكان والمرافق التابعة لقسم المنتزة ثانِ ندوة توعوية حول طرق ترشيد استهلاك مياه الشرب، وحاضرها رجال إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.كما نظمت أمانة شئون الصحة بقسم المنتزة ثالث، حملة طبية للتبرع بالدم، وكانت الحملة بمنطقة المراغي.

كما نظمت أمانة قسم المنتزة أول، فاعلية ميدانية بهدف تنظيف الأرصف وتبيض البندورات الخاصة بها، وكان ذلك بنطاق الوحدة الحزبية بمنطقة سيدي بشر قبلي 1.

وفي محافظة جنوب سيناء، واصلت أمانة مدينة شرم الشيخ، إطلاق ثاني فاعليات السلع المدعمة لبيع السلع الغذائية والتموينية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، وذلك بمشاركة ومساندة كبري الشركات في مجال الأغذية والمشروبات، في منطقة حي النور، بحضور الوزير المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأمين الحزب بالمحافظة، وقيادات وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وضم المعرض كافة السلع الأساسية من زيوت، وأرز وسكر ومعلبات ولحوم مجمدة والعديد من الخضراوات، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين في المرحلتين الأولي والثانية، نظراً لانخفاض الأسعار، بالإضافة إلى التنظيم والاستعداد الجيد من الجميع.