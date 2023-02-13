ضبط لص العجول بالأقصر.. سرق إحداها في سيارة ملاكي

شهدت قرية أرمنت الحيط جنوب غرب الأقصر، اليوم الاثنين، واقعة غريبة بعد تمكن أهالي القرية من مطاردة لص وضبطه أثناء سرقته «عجل كبير» كان يحمله في المقعد الخلفي بسيارة ملاكي، بعد أن أخطأ ودخل في «حارة سد»، واستطاع الأهالي الإمساك به وجرى تسليمه لمركز شرطة أرمنت.

تخدير العجل بزيت الطعام

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المدعو «أبو الوفا س أ»، مقيم بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، بسرقة عجل كبير من مزرعة ماشية بقرية أرمنت الحيط، ووضعه في المقعد الخلفي بالسيارة، بعد أن قام بتخديره.

ليست المرة الأولى

وتمكن الأهالي من القبض عليه بعد أن لقنوه درسا قاسيا، وجرى تسليمه للشرطة، وبمواجهته اعترف أنها ليست المرة الأولى، فقد سبق وسرق عجلين صغيرين بنفس الطريقة ووضعهما في المقعد الخلفي بالسيارة الملاكي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال أحمد عبدالجواد، محام، إن المتهم في هذه الواقعة يعاقب بالسجن عامين، إذا لم يقترن الفعل بظرف مشدد طبقا للمادة 318، واذا اقترن الفعل بظرف مشدد يعاقب بثلاث سنوات مع الشغل، طبقا قانون العقوبات، كما أن الحكم في تلك السرقات أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ حتى مع استئنافه بالنفاذ فورا.