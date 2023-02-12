بنات «الأقصر الأزهرية» يحصدن المركز الثاني في كرة السلة ببطولة الجمهورية

نجحت طالبات منطقة الأقصر الأزهرية، في حصد المركز الثاني على مستوي الجمهورية في لعبة كرة السلة، ببطولة الجمهورية للألعاب الجماعية المدرجة بالحافز الرياضي، التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب نادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان في محافظة القاهرة، تحت رعاية الشيخ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبتنفيذ وإشراف الإدارة العامة للرعاية الرياضية.

طالبات الأقصر يشاركن في البطولة

وشاركت بنات الأقصر الأزهرية في البطولة، وحصل على المركز الثاني كلا من مريم محمد محمد الأمير، فاطمة أحمد محمد سالم، زينب محمد ثروت حافظ، ولاء إبراهيم علي عبدالعاطي، مريم إسماعيل أحمد أبو الحجاج، شهد محمد محمود أحمد، هيام جمال يونس، هدي الإمام أبو الفضل، تحت قيادة وإشراف إيمان علي عبدالراضي، ونجاح أحمد محمد.

وأشاد إبراهيم صديق، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الرياضية، بإنجاز الفريق وبتحلي الفريق بالروح القتالية للطالبات، مؤكدا أن الهدف من التدريب والمشاركة في تلك البطولات، خلق روح التنافس الرياضية بين الطالبات، وكذلك دعم وتقوية النشاط الرياضي في محافظة الأقصر.