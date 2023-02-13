فرحة هستيرية لشاب بعد إنقاذ والدته من تحت الأنقاض في تركيا (صور)

بعد مرور أسبوع على وقوع زلزال شرق المتوسط الذي ضرب سوريا وتركيا، تظهر لقطات لفيديو وصور لحظة إنقاذ أرواح من تحت الأنقاض ومظهر إنسانية عديدة ولحظات مؤثرة.

وتتداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فرحة هستيرية لشاب تركي بعد إخراج والدته من تحت الأنقاض بعد مرور 178 ساعة على وقوع الزلزال المدمر.

آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا

وبحسب ما ذكرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزال تركيا وسوريا أسفر في مقتل أكثر من 37 ألف شخص، وإصابة أكثر من 80 ألف جريح، وتدمير آلاف المباني السكنية.

كما ذكر إعلام تركي، أن وزير التنمية الحضرية، كوروم، أصدر قرار بهدم مدينة بأكملها وهي مدينة «نورداجي»، التي ضربها زلزال شرق المتوسط وأحدث فيها تدمير بنسبة 100% في المباني والمنازل السكنية، ويبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة.

وصنف زلزال تركيا وسوريا المركز الـ5 عالميا خلال القرن الحادي والعشرون، كما يعد أعنف وأقوى بـ3 أضعاف من زلزال 1999.