طفل سوري يتطوع مترجما لمساعدة فريق الإغاثة السعودي في تركيا «فيديو»

لا تزال القصص الإنسانية المذهلة والمؤثرة تخرج من تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا المدمر الذي ضرب البلدين، في السادس من فبراير الجاري، ويجرى توثيقها من خلال فيديوهات تتداول بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن دور رجال الإنقاذ الذين يؤدون مهامهم الأصعب على الإطلاق وسط البرد القارس.

الطفل السوري يسهل عمل فريق الإغاثة السعودي

وتداول مقطع فيديو لطفل سوري يعمل مترجما لفريق الإغاثة السعودي في تركيا، حيث ظهر الطفل «أحمد» ويبلغ من العمر 13 عاما وهو يتطوع لمساعدة فريق الإغاثة السعودي وتسهيل عملهم في المناطق المنكوبة من الزلزال في تركيا.

طفل سوري بعمر 11 سنة يترجم للهلال الأحمر السعودي في تركيا



الله يحفظك يا بطل يا أحمد ♥️ pic.twitter.com/wjVwwfPjlx — سعوديون في تركيا (@yr_booking) February 12, 2023

كما ظهر فريق الإغاثة السعودي وهم يشيدون بالطفل أحمد وبأخلاقه وذكائه وتعاونه الدائم لتيسير عملهم، واعتبارا من يوم الجمعة الماضي، بدأ الفريق السعودي العمل في المناطق المتضررة إثر الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، فجر الاثنين الماضي.

حملة شعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة، أعلن أن الحملة الشعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا بلغت أكثر من 145 مليون ريال، مشيرًا إلى إصرار فرقهم على إيصال المساعدات للمتضررين رغم العوائق.

وقال المركز إن المساعدات الإنسانية ستصل إلى المحتاجين حيثما كانوا، مضيفا أن طائرة ثالثة تحمل مساعدات إغاثة ستتوجه إلى تركيا، وأن البعثة السعودية للإغاثة تعمل حاليا على الأرض في تركيا.

طفل سوري يترجم لوفد سعودي للمساعدة في تركيا ♥️



#حمله_اغاثه_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/ProOnNfeOT — نادر النشمي (@n_28_nn) February 11, 2023

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا ارتفع إلى نحو 37 ألف قتيل، فضلا عشرات آلاف الجرحى والمشردين، في حصيلة غير نهائية آخذة في الارتفاع بسبب تداعيات الزلزال المدمر على البلدين، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، اليوم الاثنين.