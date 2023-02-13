عضو بـ«الشيوخ» لـ إيمان الحصري: تكامل كبير بين مصر والسعودية في مختلف الجوانب

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إنّ ما فعله العرب بعد ثورة 30 يونيو كان تاريخيا، ولكن المهم هو ما جاء بعدها، حيث خُلق تيار عربي مشترك نحو الإصلاح الداخلي بقوة شديدة، سواء حدث ذلك في الإمارات أو مصر أو السعودية أو الكويت والأردن وغيرها: «هناك تكامل كبير بين مصر والسعودية في الجانب الاقتصادي والجانب المتعلق بمواجهة الإرهاب، ومواجهة تحديات إقليمية أخرى مثل المناورات العسكرية التي تجري بانتظام شديد بين مصر والسعودية».

العلاقات بين مصر والدول العربية قامت على أسس متعددة

وأضاف عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، أنّ العلاقات بين مصر والدول العربية قامت على أسس متعددة، منها ما هو أمني لمكافحة الإرهاب، وشراكة جيوسياسية، على غرار ما حدث في اتفاقية تخطيط الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وتابع: «بناء على هذه الاتفاقية أصبح في إمكان مصر إضافة مناطق كبيرة داخل البحر الأحمر من أجل عملية التنمية، بالإضافة إلى تأمين التنمية التي تتم في سيناء».

تنسيق بين الجيوش العربية

وشدد على وجود تنسيق كبير بين الجيوش المصرية والسعودية والإماراتية والدول العربية الأخرى في أوقات مختلفة من العام، وبالتالي فإن هناك مصالح مشتركة كثيرة بين الدول العربية.