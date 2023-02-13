تجديد حبس المتهم بتهريب 15 كيلو حشيش في القاهرة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بتهريب 15 كيلو حشيش بالقاهرة، 15 يومًا، بعد أنّ أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بتهريبه كمية المواد المخدرة لتحقيق ربح غير شرعي، وامتلاكه هاتفًا محمولًا للتواصل مع عملائه لتوصيل المضبوطات لهم بواسطة سيارة نقل.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوجود شخص بحوزته 140 طربة لمخدر الحشيش تزن 15 كيلوجرامًا، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و50 ألف جنيه مخبأه داخل سقف كابينة سيارة نقل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحُرر محضرًا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة

وأوضح الخبير القانوني سمير عبد العظيم، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.