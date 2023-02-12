تجديد حبس متهم بسرقة دراجة هوائية من داخل عقار بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بسرقة دراجة هوائية من داخل عقار بالقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجه له تهمة السرقة، وطالب بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وتبين من التحقيقات، أنَّ وراء ارتكاب الواقعة عاطل تم ضبطه، وذلك بعد وصول بلاغ لقسم شرطة الزيتون، من أحد الأشخاص بسرقة الدراجة الهوائية من العقار سكنه.

وبتقنين الإجراءات وبمواجهة المتهم، أقرّ بارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وقال المحامي سمير عبد العظيم ، إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، .

وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».