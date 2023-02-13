الكاتب الصحفي عزت إبراهيم: علاقة مصر والسعودية مرت باختبارات طوال 100 عام وخرجت أقوى

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والسعودية علاقة أخوة ممتدة عبر التاريخ.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»: «العلاقات المصرية السعودية مرت باختبارات عديدة على مدى 100 عام، وازدهرت طوال سنوات ومرت بمراحل عديدة، وخرجت في نهاية الأمر أقوى وأشمل في هدفها الأساسي وهو مصلحة الشعوب العربية، واليوم تحدث الرئيس كثيرا في دبي ووجه حديثه للشعوب العربية بالأساس، عندما أشار إلى هذه العلاقات، وحرصه الشديد على العلاقات الثنائية من جانب الدولة والمواطنين».

وتابع: «هذه العلاقات تقوم على أسس عديدة، كما أن التنسيق فيها على المستوى الأمني والعسكري والشراكة الاقتصادية التي تنمو يوما بعد يوم، وزيادة حجم الاستثمارات بشكل كبير في هذه الشراكة، وهناك تنسيق في مجال الأمن البحري وهي قضية هامة جدا على مستوى العلاقات الثنائية، وكذلك التنسيق في الحرب على الإرهاب، والتطابق في قضايا عديدة تشكل محورا رئيسيا في الأمن القومي العربي من أهمها القضية الفلسطينية».