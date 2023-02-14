هل الشوفان بيخسس؟.. استشاري تغذية يوضح: تناول 300 جرام في اليوم

هل الشوفان بيخسس؟ مقولة انتشرت في الآونة الأخيرة، بعد أن اختلط الأمر بين المواطنين أن الشوفان يعمل على زيادة الوزن ليس إنقاصه، لذلك تتم عمليات البحث حول الشوفان وتأثيره على الجسم سواء تخسيس أو زيادة في الوزن، وترصد «الوطن» في التقرير التالي، تأثير الشوفان والإجابة على هل الشوفان بيخسس؟.

هل الشوفان بيخسس؟

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أسامة محمد، استشاري التغذية العلاجية، إن الشوفان يحتوي على مجموعة غذائية تعتبر متكاملة لخفض الوزن بصورة فعالة، لذلك فإن الشوفان يعمل على تخسيس الوزن، موضحًا أن الألياف الغذائية تزيد داخل المعدة مع شرب المياه، ما يؤدي إلى الشعور بالشبع وذلك يعمل على خفض الوزن، هنا تكمن الإجابة عن السؤال هل الشوفان بيخسس؟.

هل الشوفان يزيد الوزن أو ينقص الوزن؟

وأضاف الدكتور أسامة، أنه يمكن استخدام الشوفان لزيادة أو إنقاص الوزن، هنا تكمن الإجابة عن هل الشوفان يزيد الوزن أو ينقص الوزن؟، فإن الشوفان يستخدم لزيادة الوزن إذا استخدم كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية خاصة أنه يحتوي على سعيرات حرارية، فضلا عن استخدام بعض الفواكه بعد تجفيفها أو المكسرات أو أي نوع من الشكولاته، جميعها أسباب تدفع لزيادة الوزن.

كما أن يستخدام الشوفان في انقاص الوزن، خاصة أنه يعمل على ملء المعدة وإحساسها بالشبع، ويمد الجسم بجميع المغذيات التي يفقدها الجسم فترة التخسيس، لابد من تناوله في الصباح قبل البدء بأي نشاط يومي، فضلا عن الحد من السكريات بجانب تناول الشوفان، ولا يمكن تناوله في الليل.

هل الشوفان مع الحليب يزيد الوزن؟

وأكد استشاري التغذية العلاجية خلال حديثه مع «الوطن»، أنه عند إضافة الحليب خاصة كامل الدسم إلى الشوفان، هذا يكسبه المزيد من الدهون والسعيرات الحرارية، وإذا تم تناوله بجانب المكسرات والأفوكادو، ذلك يعمل على زيادة الوزن، هل الشوفان مع الحليب يزيد الوزن؟ هذا ما أكده الطبيب، لذلك يفضل إضافة الماء إلى الشوفان بدلا من الحليب.

تجربتي مع الشوفان لإنقاص الوزن

هناك عدة تجارب ناجحة في فقدان الوزن باستخدام الشوفان، تجربتي مع الشوفان لإنقاص الوزن، توضح ذلك عن طريق بعض الأسباب التي يجب اتباعها، أولا تناول نصف كوب شوفان ونصف حليب خالي الدسم، بجانب تقديم أطعمة أخرى قليلة الدسم مثل الزبادي، فضلا عن تناول 8 أكواب من الماء على الأقل، وإضافة شرائح الليمون إلى المياه التي يتم سلق الشوفان فيها كمنكهات، وممارسة الرياضة.

كمية الشوفان في اليوم لإنقاص الوزن

الاستهلاك اليومي من الشوفان، وكمية الشوفان في اليوم لإنقاص الوزن يجب ألا يتعدى 300 جرام، ويجب أن تقسم هذه الكمية على عدة وجبات على مدار اليوم، حيث يحتوي 100 جرام من رقائق الشوفان على حوالي 350 سعراً حرارياً، إذا لابد أن يكون ذلك مصحوباً بأطعمة صحية، أبرزها الأسماك واللحوم الخالية من الدهون.