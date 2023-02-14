مبادرة «لا أمية مع تكافل» بالمنوفية: 3 آلاف دارس اجتازوا اختبارات يناير 2023

أكدت الدكتورة سوزي صبحي منسق مبادرة لا أمية مع تكافل في محافظة المنوفية، أن عدد فصول محو الأمية بنهاية شهر يناير 2023 وصل إلى 813 فصلًا، لافتة إلى أن المستهدف في عامين كان 400 فقط، وما تحقق إنجاز كبير.

نجاح مبادرة لا أمية مع تكافل في محافظة المنوفية

وأضافت منسق مبادرة لا أمية مع تكافل التابعة للتضامن الإجتماعي بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم اختبار 3000 دارس في يناير 2023، مؤكدة أن المبادرة حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وأوضحت «صبحي» أن مبادرة لا أمية مع تكافل انطلقت على مستوى جميع محافظات الجمهورية في يوليو من عام 2022 بهدف محو أمية مستفيدي تكافل وكرامة، موضحة أنه بحسب قاعدة بيانات محافظة المنوفية يبلغ د المستفيدين من المبادرة أربعة الاف مستفيد، ونعمل علي نجاخ المبادرة التي توفر الكثير والكثير للمواطنين.

نماذج حصلت على محو الأمية من مبادرة لا أمية مع تكافل

وأشارت إلى أن هناك العديد من النماذج لمواطنين التحقوا بالمبادرة لمحو أميتهم ولعل أبرزهم السيدة زبيدة عبدالعال، التي بلغت التسعين عامًا وحصلت على شهادة محو الأمية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى وجود العديد من النماذج الملهمة لمواطنين تحطوا السبعين والثمانين عام ودخلوا الامتحانات في الفترة الأخيرة، بعد تعلم القراءة والكتابة.