19 هزة ارتدادية تضرب مناطق تركية بقوة تتراوح بين 3 و5 درجات

تعرضت عدة مناطق في تركيا لهزات ارتدادية، بلغت حوالي 19 هزة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تراوحت ما بين 3 و5 درجات على مقياس ريختر.

رصد الزلازل الأورومتوسطي يرصد هزات ارتدادية متفرقة في تركيا

وضربت هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إنّ الهزة وقعت على عمق 11 كيلومترا، على مسافة 78 كيلومترا شمال اللاذقية غرب سوريا، و23 كيلومترا غرب «أنطاكيا» جنوب تركيا.

كما شهد وسط تركيا، هزة ارتدادية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر على عمق 8 كيلومترات، وذكر رصد الزلازل الأورومتوسطي، إنّ الهزة وقعت على مسافة 38 كيلومترا شمال شرق «كهرمان مرعش» و 15 كيلومترا شمال «بازارجيك».

وضربت هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر، منطقة الحدود التركية السورية على عمق 9 كيلومترات.

هزة ارتدادية بقوة 3 درجات تضرب شرق تركيا

وفي شرق تركيا، ضربت هزة ارتدادية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وأعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أنّ الهزة وقعت على عمق 4 كيلومترات، وعلى مسافة 112 كيلومترا شمال غرب «شانلي أورفا».

وضربت هزة ارتدادية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر غرب تركيا، على عمق 15 كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، على موقعه الإلكتروني،، إنّ الهزة الارتدادية وقعت على بعد 23 كيلومترا جنوب «تكيرداج» و21 كيلومترا شمال غرب «مرمرة».