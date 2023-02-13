هزة ارتدادية بقوة 3.2 ريختر تضرب شرق تركيا اليوم

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، اليوم، على عمق 23 كيلومترًا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إنّ الهزة الارتدادية، وقعت على مسافة 39 كيلومترًا جنوب شرق «ملطية» بمنطقة شرق الأناضول، و19 كيلومترًا شمال شرق «سينجيك» في محافظة أديامان في تركيا.

وتمكنت السلطات التركية، من إنقاذ طفل عمره 7 سنوات، من تحت الأنقاض في «هطاي» جنوب البلاد بعد 166 ساعة على الزلزال المدمر، فيما انتشلت فرق الإنقاذ في «غازي عنتاب» سيدة من تحت الأنقاض بعد 170 ساعة على الكارثة.

تضرر 13 مليون تركي بشكل مباشر من الزلزال المدمر

ومن جهتها، قالت قناة «العريبة» الإخبارية، إنّ السلطات التركية تقدر إعادة إعمار المناطق المنكوبة خلال عام، مشيرة إلى تضرر 13 مليون شخص بشكل مباشر من الزلزال المدمر، وأنّ منطقة «نورداج» بـ«غازي عنتاب» الواقعة جنوب تركيا، مدمرة بالكامل وقسم كبير من السكان بلا مأوى.

بدوره، قدر «اتحاد الشركات» التركي حجم خسائر الزلزال المدمر بنحو 84 مليار دولار، متوقعا ارتفاع عجز الموازنة من 3.5% إلى 5.4% على الأقل، وقالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، في وقت سابق، إنّ تكاليف إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر قد تصل إلى 5.5% من الناتج المحلي.

ورجحت منظمة «الأمم المتحدة»، زيادة كبيرة في أعداد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين الماضي مع رفع الأنقاض.

وصول طائرتان مساعدات أردنية إلى تركيا

وفي سياق متصل، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن توقف «مطار هطاي» التركي عن العمل أثر سلبيًا على وصول المساعدات.

كما وصلت طائرتا مساعدات أردنية، مطار «أضنة» على متنهما 480 خيمة من أصل 10 آلاف، سيتم إرسالها لضحايا زلزال تركيا المدمر.