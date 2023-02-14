سانت كاترين تسجل 3 درجات تحت الصفر.. وتوقعات بتساقط ثلوج اليوم

موجة من البرد الشديد شهدتها مدينة سانت كاترين، فجر اليوم الثلاثاء، إذ انخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة، وارتفعت نسبة الرطوبة في الهواء، وبلغت نحو 73%، فيما فُتح جبل موسي أمام حركة السياحة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الطقس تحسن في كل مدن المحافظة عدا مدينة سانت كاترين التي شهدت برودة شديدة بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

توقعات بسقوط ثلوج

وتعرضت مدينة سانت كاترين أول الشهر الماضي لتساقط ثلوج خفيفة، والتي ذابت بعد شروق الشمس، فيما تستعد المدينة لتساقط الثلوج التي تعد مصدر رزق لأهالي المنطقة.

وذكر اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، أن الأحوال الجوية بالمدينة تغيرت بشكل جذري بعد تحسن طفيف في درجات الحرارة، مشيراً إلى احتمالية تساقط ثلوج على المدينة بعد انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

سانت كاترين تسجل 3 تحت الصفر

وأكد «العناني»، أن مدينة سانت كاترين سجلت فجر اليوم الثلاثاء درجة حرارة 3 تحت الصفر، مما أدى إلى تجمد المياه في الآبار، وبلغت نسبة الرطوبة 73%، وسرعة الرياح 8 كيلومترات في الساعة، وتصل الحرارة في منتصف اليوم إلى 6 درجات.

وتابع بأن جبل موسى، والذي يعد قبلة السياح في رحلات سانت كاترين، سجل درجة حرارة 7 تحت الصفر، ويستقبل آلاف السياح يوميا لمشاهدة شروق الشمس وسط البرد الشديد، فيما سجل جبل سانت كاترين 9 درجات تحت الصفر، وجبل عباس 7 تحت الصفر.