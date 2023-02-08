ثلوج على جبل سانت كاترين.. ودرجة الحرارة تصل لـ10 تحت الصفر

تتعرض محافظة جنوب سيناء لموجة من الطقس البارد لم تحدث منذ بداية فصل الشتاء، الحرارة انخفضت على كل المدن بصورة كبيرة وغابت الشمس عن مدن أخرى بسبب الغيوم، الرياح الشمالية والشمالية الغربية تحمل برودة شديدة زادت من سوء الأحوال الجوية.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح لـ«الوطن»، إنه جرى رفع درجة الاستعداد بكل المدن والقطاعات مع بداية موجة الطقس البارد، تحسبا لسقوط أمطار وسيول، موضحاً أن مدن المحافظة لم تتعرض خلال تلك الموجة لأي أمطار أو سيول.

جبل سانت كاترين 10 تحت الصفر

طبقات ثلجية خفيفة فوق قمة جبل سانت كاترين على ارتفاع 2680 مترا فوق سطح البحر، الجبل مغلق أمام حركة السياحة وفقا لتصريحات اللواء خالد فودة، حيث أكد أن الرحلات الجبلية مفتوحة أمام السياح لزيارة قمة جبل موسى فقط أو جبل عباس، وسجلت قمة جبل سانت كاترين درجة حرارة 10 تحت الصفر.

وأشار المحافظ إلى أن سانت كاترين ما زالت تسجل أقل درجة حرارة على مستوى المدن المصرية، حيث سجَّلت فجر اليوم الأربعاء 3 درجات تحت الصفر، جبل موسى 6 تحت الصفر، جبال عباس 7 تحت الصفر، جبل أم شومر 8 تحت الصفر.

طقس طور سيناء

سجلت مدن محافظة جنوب سيناء درجات حرارة منخفضة فجر اليوم الأربعاء، مدينة طور سيناء العاصمة سجلت 10 درجات وسرعة الرياح 21 كيلو مترا في الساعة وهي رياح شمالية والرطوبة 50%.

مدينة دهب سجلت أعلى درجة على مستوى المحافظة وسجلت 12 درجة وسرعة الرياح 16 كيلو مترا، شرم الشيخ سجلت 11 درجة مئوية، مدينتي نويبع وطابا سجلتا 9 درجات.