قطع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن في الدلتا والصعيد.. اعرف المناطق

أعلنت شركات توزيع الكهرباء بجنوب وشمال الدلتا ومصر الوسطى قطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها اليوم لإجراء أعمال الصيانة.

قطع التيار عن مناطق في المنصورة

وأعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الدقهلية قطع الكهرباء عن بعض مناطق مدينة المنصورة اليوم السبت، لمدة 3 ساعات متواصلة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا حتى التاسعة صباحًا من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات، وفقًا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

المناطق المتأثرة بقطع التيار بمحافظة الدقهلية

وكشف القطاع أن المناطق التي سيجري قطع التيارعنها، هي: «شارع المشاية بالكامل، وشارع الجمهورية من أول العباسي حتى نهاية الجامعة، وشارع الثانوية، وشارع منتصر، وشارع الجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعة، وشارع كلية آداب، وشارع النخلة، وشارع جلال الدين، ومستشفى الصدر، ومستشفى الحميات، ومنطقة حي الجامعة، واستاد الجامعة، وشارع جيهان بالكامل، ومنطقة المعهد الصحي بشارع الجمهورية، وشارع إسكندر صوصه، وشارع المدير، ومنطقه 6 أكتوبر، وشارع أحمد ماهر – منطقة سامي الجمل، ومنطقة سامية الجمل وشارع محمد فتحي»

قطع التيار عن 5 مناطق بقطاع مصر الوسطى

وأعلن قطاع المنيا التابع لشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى في بيان أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق للصيانة وهي مناطق بشوارع الجراج والثورة والأميرية وعزبة قواطين، اليوم بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا للقيام بأعمال الصيانة الدورية لشبكة الكهرباء.

قطع التيار عن محطة محولات سبرباى

وأعلن قطاع غرب الغربية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطع التيار عن محطة محولات سبرباى بطنطا اليوم من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية العاشرة صباحا وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لافتا إلى أن المناطق التي سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية، هي «قرية سبرباى بالكامل، ومنطقة الإستاد بجوار الكورنيش، ومنطقة كلية الزراعة، ومساكن الضباط، والطريق السريع حتى مطعم كشكول، أول طريق محلة منوف، القوى العاملة، وشئون البيئة، ومركز إصدار البطاقات، وديوان عام شركة كهرباء جنوب الدلتا، محطة الإرسال الإذاعي، والقناة السادسة، ومجمع الكليات بسبرباى ، والمدينة الجامعية، وشركة المياه والصرف الصحي، ومعهد الحاسبات، وجميع مستشفيات منطقة الإستاد بحي ثاني طنطا».