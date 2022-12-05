قطع التيار الكهربائي عن 4 مناطق في بنها غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلن قطاع كهرباء القليوبية قطع التيار الكهربائي عن 4 مناطق في مدينة بنها غدا الثلاثاء لمدة ساعتين، ضمن خطة القطاع للصيانة الدورية.

مناطق فصل التيار الكهربائي ببنها

وكشف بيان قطاع كهرباء القليوبية أنه من المقرر فصل التيار لمدة ساعتين من 6 صباحا إلى 8 صباحا غدا الثلاثاء، في 4 مناطق، وهي مستشفيات جامعة بنها ومصنع الفيتور ومنطقة التجارة والفيلات، حيث من المقرر فصل التيار عن محطة بنها الجديدة محول 3، ومغذيات المستشفى التعليمي، وفيتور 1 و2، والتجارة 3 و4.

سبب فصل التيار الكهربائي بمدينة بنها

وأوضحت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، في بيان لها، أن قطع التيار غدا الثلاثاء بسبب الصيانة الدورية، ولإجراء اختبار زمن الفصل والتوصيل للمفاتيح وحساب القيمة الأومية، في إطار خطة القطاع لتطوير وتحسين الخدمة وإجراء الصيانات الدورية، مشيرة أن فصل الخدمة سيكون غدا الثلاثاء لمدة ساعتين من 6 إلى 8 صباحا في 4 مناطق ببنها، ومن المقرر أن لا تتجاوز مدة الفصل 15 دقيقة للمغذي الواحد.

وأهاب قطاع كهرباء القليوبية بأصحاب الأفران وجميع المصالح والمستشفيات المتأثرة بالفصل، تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل لحين عودة الكهرباء مرة أخرى.