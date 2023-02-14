«أنا لحبيبي» يتصدر قائمة الإيرادات.. و«الحب بتفاصليه» في المركز الأخير

تصدر فيلم «أنا لحبيبي» للمخرج هادي الباجوري قائمة الإيرادات اليومية للسينما المصرية، أمس، محققا 257 ألف جنيه، وذلك من إجمالي 687 ألف جنيه حققتها الأفلام المصرية المعروضة حاليًا في دور العرض السينمائي، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وتراجع فيلم أخي فوق الشجرة للمخرج محمود كريم وبطولة رامز جلال إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية محققا 153 ألف جنيه، تلاه فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي في المركز الثالث بـ102 ألف جنيه.

«المطاريد» يحقق 77 ألف جنيه.. و«جروب الماميز» يتراجع للمركز الخامس

وحقق فيلم «المطاريد» إيرادات وصات لـ 77 ألف جنيه، وجاء في المركز الرابع فيلم «شلبي»

للمخرج بيتر ميمي وبطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، محققا 57 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «جروب الماميز» سوى 24 ألف جنيه.

«الحب بتفاصيله» يتذيل قائمة الإيرادات.. ويحقق 2.5 ألف جنيه

وصلت إيرادات فيلم «اتنين للإيجار» الذي يجمع في بطولته بيومي فؤاد ومحمد ثروت، 11 ألف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات اليومية فيلم الحب بتفاصيله فلم يحقق سوى 2.5 ألف جنيه.