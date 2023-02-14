المنشد زين محمود ضيف قبة الغوري في ليلة التراث الشعبي الجمعة

يُنظم مركز إبداع قبة الغوري في شارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية؛ حفلا فنيا للمنشد الشيخ زين محمود، في الثامنة مساء الجمعة الموافق 17 فبراير الجاري.

وينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية هذه الفعالية، ضمن تعزيز جهود الدولة المصرية، في صون وتعزيز التراث، وإحياء التراث الشعبي المصري، من خلال إعادة تقديم الموشحات، والمواويل، والسير الشعبية في صورة جاذبة لجمهور اليوم.

معلومات عن الشيخ زين محمود

يُذكر أن الشيخ زين محمود من مواليد محافظة المنيا عام 1986، نشأ في بيت صوفي، حفظ القرآن الكريم صغيرًا، وبدأ في تلاوته أسوة بوالده وابن عمه.

بدايته في الإنشاد

وكانت بدايته عندما شارك كمنشد في مسرحية «تغريبة عبد الرازق»، والتي عُرضت في قصر ثقافة بني مزار عام 1992، وقام بعدها المخرج حسن الجريتلي بضمه إلى فرفته المسرحية، وهناك تعلم الغناء الشعبي على يد الشاعر الجنوبي الشهير سيد الضوي، وبعد انضمامه للفرقة بعامين، قدَّم عرضًا مع الفرقة في سويسرا، قبل أن يتوجه معها إلى فرنسا والولايات المتحدة والبرازيل.

وشارك الشيخ زين محمود في تأليف العديد من الأعمال الغنائية، وكذلك الموسيقى التصويرية لأفلام مصرية منها ألوان السما السبعة، وجنينة الأسماك.