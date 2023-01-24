«التنمية الثقافية»: خصم 30% على مطبوعات المجلس الأعلى بمعرض الكتاب

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمجموعة متميزة من إصدارات وزارة الثقافة، في صالة البيع رقم واحد، جناح B2، إلى جانب مشاركته بصالة العرض 3، جناح B6.

حيث يشارك الصندوق، بـ750 عنوان من إصداراته، منها، «شارع المعز»، «قصر محمد على بشبرا»، و«فنون وحرف تقليدية»، وذلك في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين 2023، وسط وجود خصومات بنسبة 30% على إصداراته.

إصدارات المجلس الأعلى للثقافة

وقال بيان لصندوق التنمية الثقافية، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، منها، الشعر ديوان العرب لأحمد سويلم، الوعي وقضايا الشباب لنبيل محمود، موسوعة أعلام الأدب المصري الحديث والمعاصر لسعيد الوكيل.

كما يمنح الصندوق نسبة خصم 30% على كافة إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، التي يتم عرضها بجناح الصندوق بصالة البيع، حيث يقام المعرض يقام خلال الفترة من 25 يناير الحالي وحتى 6 فبراير المقبل.

شعار معرض الكتاب

وتحمل الدورة الـ54 من المعرض شعار: «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، ويقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، كما جرى اختيار الشاعر صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.