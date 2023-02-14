تفاصيل مركز الكفالة الوطني لاستقبال الأطفال كريمي النسب.. «الأول من نوعه»

قالت وزارة التضامن الإجتماعى، إنّ مشروع مركز الكفالة الوطني، عبارة عن مركز استقبال يعمل على خدمة الأطفال من فئة «كريمي النسب»، لافتة إلى أنه يعد الأول من نوعه الذى يعمل على استقبال ورعاية الأطفال الذين يتم العثور عليهم من سن يوم وحتى سنتين.

تفاصيل مركز الكفالة الوطني

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها، أنّ مركز الكفالة الوطني، يعمل على العديد من المهام على النحو التالي:

- استقبال الحالات شديدة الإساءة من الأطفال سن يوم حتى 6 سنوات.

- يسع المبنى 200 طفل بمقر المركز الوطني للكفالة، والمقرر تدشينه في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة .

- مركز الكفالة الوطني مخصص لاستقبال وإقامة مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، حتى يتم دمج الأطفال سواء فى أسرهم الطبيعية أو دمجهم فى أسر ممتدة أو أسر كافلة وبديلة.

- وزارة التضامن ستقوم بمخاطبة الجهات المعنية، لتحديد مركز الكفالة الوطني حتى يصبح جهة استقبال لجميع الأطفال المتخلى عنهم ورعايتهم بمحافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية.

- يقوم المركز بتقديم أفضل رعاية للأطفال، كما يقوم بالكشف المبكر عن حالات الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

- الرقابة على المركز من قبل وزارة التضامن، وتتبع الأطفال من خلال الربط الشبكي مع الوزارة عبر منصة إلكترونية تحتوى عل جميع المعلومات عن الأطفال تحدث بشكل يومي.

- جميع الأطفال الذين يتم استقبالهم في وزارة الصحة سيخضعون لفحص طبي شامل، كما يتلقون كل التطعيمات وشهادة ميلاد من قبل الصحة، وفور الانتهاء من تلك الإجراءات يتم إرسال الأطفال المعثور عليهم إلى المركز الوطني للكفالة.

- مؤسسة «فيس مصر» ستقوم بإدارة المشروع من الناحية الفنية والمالية، واستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، كما ستعمل على توفير مختلف الموارد المالية والفنية للمشروع.

- تم الإتفاق على مختلف الإجراءات والتفاصيل الخاصة بالمركز وفقا لتوقيع عقد إسناد إدارة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة فيس مصر للأطفال في احتياج، لتوفير الحماية والرعاية للأطفال كريمي النسب وإعادة دمجهم وتسليمهم للأسر.