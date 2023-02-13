«التضامن» توقّع عقد إنشاء مركز الكفالة الوطني الأول لاستقبال كريمي النسب

وقّعت وزارة التضامن الاجتماعي، عقد إسناد إدارة مشروع مركز الكفالة الوطني «مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال كريمي النسب»، مع مؤسسة فيس مصر للأطفال في احتياج، حيث وقّع العقد من جانب وزارة التضامن، مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعن الطرف الثاني، نبيلة الجبلاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيس مصر، بحضور المستشار محمد عمر القماري، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وفلافيا شو جاكسون، المدير التنفيذي لمؤسسة فيس لرعاية الأطفال.

توفير الحماية والرعاية للأطفال كريمي النسب

وأوضحت وزارة التضامن في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ توقيع عقد الإسناد في إطار توفير الحماية والرعاية للأطفال كريمي النسب وإعادة دمجهم وتسليمهم للأسر الراغبة في الكفالة، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان ومؤسسة فيس.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ التعاون مع مؤسسة فيس يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، برعاية الأطفال خاصة كريمي النسب، في إطار خطة الوزارة للتحول من الرعاية المؤسسية للرعاية الأسرية وخروج عدد كبير من الأطفال للأسر البديلة الكافلة، مشيرة إلى أنّ مركز الكفالة الوطني يعد الأول من نوعه لاستقبال ورعاية الأطفال المعثور عليهم من سن يوم إلى عمر سنتين، كما سيكون المركز متاحًا لاستقبال الحالات شديدة الإساءة في الفئة العمرية من عمر يوم حتى 6 سنوات.

إقامة مؤقتة لمدة لا تزيد على 3 أشهر لحين دمج الأطفال في أسر

وأضافت الوزارة، أنّه جار إعداد مركز لاستقبال وتصنيف وإقامة مؤقت لمدة لا تزيد على 3 أشهر لحين دمج الأطفال في أسر سواء كانت أسرهم الطبيعية أو الأسرة الممتدة أو الكافلة أو البديلة، موضحة أنّه حال تعذر وضع الطفل في أسرة كافلة أو أسرته الأصلية.

وأكدت التضامن أنّ مؤسسة فيس بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودور رعاية الأيتام ودور الرعاية الاجتماعية، ستعمل علي إيداع الأطفال بها، مشيرة إلى أنّ الهدف من توقيع عقد الإسناد هو بدء تشغيل مركز الكفالة الوطني وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، خاصة أنّه من خلاله سيتم استقبال وتتبع الأطفال وتوفير الحماية لهم.

تقليص عدد مؤسسات الرعاية بما يتناسب مع توجهات الدولة

وأوضحت التضامن أنّه على المدى المتوسط سيتم تقليص عدد مؤسسات الرعاية بما يتناسب مع توجهات الدولة والوزارة نحو اللا مأسسة، وإخراج الأطفال من المؤسسات وتشجيع الرعاية الأسرية البديلة، والعمل على زيادة أعدادها والرقابة عليها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والربط الشبكي مع الوزارة من خلال منصة إلكترونية تضم جميع المعلومات عن الأطفال تحدث بشكل يومي لتتبعهم.

خضوع الأطفال لفحص طبي شامل

وأكدت التضامن الاجتماعي أنّ مقر المركز الوطني للكفالة سيكون بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، والسعة الإجمالية للمبنى 200 طفل، مضيفة أنّه بموجب العقد المبرم تم الاتفاق على أنّ جميع الأطفال الذين يتم استقبالهم في وزارة الصحة والسكان سيخضعون لفحص طبي شامل ويحصلون على اللقاحات ووثائق ميلاد من قبل وزارة الصحة والسكان، وفور الانتهاء من الإجراءات يتم إرسال الأطفال إلى المركز الوطني للكفالة، وفي مرحلة لاحقة يتم تحويل الأطفال مباشرة من أقسام الشرطة إلى المركز وعمل الكشوفات الطبية اللازمة والتطعيمات وإصدار شهادات الميلاد من داخل المركز الوطني.

تقديم أفضل رعاية ممكنة للأطفال والكشف المبكر

وأشارت إلى أنّه من خلال المركز سيتم تقديم أفضل رعاية ممكنة للأطفال والكشف المبكر عن حالات الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما جرى الاتفاق وفقا للعقد الموقع على أن تخاطب وزارة التضامن الاجتماعي، الجهات المعنية، لتحديد المركز كجهة استقبال ورعاية جميع الأطفال المتخلي عنهم بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، كما تساعد الوزارة في ميكنة المركز والربط الشبكي معه وتقديم الدعم الهندسي والمعماري وتمويل الأعمال الإنشائية، كما اتفق الطرفان على أن تلتزم مؤسسة فيس مصر بإدارة المشروع من الناحية الفنية والمالية والعمل على توفير الموارد المالية والفنية للمشروع واستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال علاوة على اختيار وتشكيل الجهاز الوظيفي للمشروع.