تنطلق الليلة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، الليلة، ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي يحظى بجانب كبير من اهتمام عشاق الكرة الأوروبية، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، والمعلقين.

على ملعب حديقة الأمراء يتنافس الفريقان على الفوز في دوري أبطال أوروبا، حيث تصدّر فريق بنفيكا البرتغالي المجموعة، وجاء باريس سان جيرمان وصيفا، رغم تساوي الفريقين في مرات الفوز، إلا أنّ الفريق البرتغالي تصدر المجموعة بعدد الأهداف.

تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والمعلقين

تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، من خلال شبكة bien sport، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا بالمنطقة العربية، والتي أسندت مهمة التعليق إلى حسن العيدروس، عبر ترددات الشبكة عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، كما يلي.

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11054 و27500 أفقي.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12254 رأسي، معدل الترميز 27500.

موعد مباراة باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضمن منافسات الدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت السعودية، الليلة، على ملعب حديقة الأمراء.