تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل شقيقته في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم تأجيل محاكمة جزار إلى دور الانعقاد المُقبل، وذلك لتقديم أدلة جديدة من قبل محامي المتهم، وورود تقرير الطب النفسي، في قضية اتهامه بقتل شقيقته، لشكه في سلوكها، وتكرار غيابها عن المنزل الذي استمر لعدة سنوات، وعدم قدرته على الوصول إلى مكانها أو معرفة مكانها، وانقطاع أخبارها عنه.

وصدر القرار برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

استدرجها لشقته وأنهى حياتها

تعود تفاصيل الواقعة إلى 17 يونيو 2022، حينما فوجئ ضباط قسم شرطة ثان الفيوم بدخول «طارق.ح.م»، 27 سنة، وتسليم نفسه، وأخبرهم بأنّه قتل شقيقته «آية»، 22 سنة، داخل شقته السكنية بحي باغوص بمدينة الفيوم، بعدما استدرجها إلى المنزل بحجة الصلح بينهما، وفور دخولها استل سكينًا كان يخفيها أعلى الثلاجة وسدد لها عدة طعنات حتى سقطت جثة هامدة وتأكد من وفاتها.

العثور على الجثة

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان الفيوم، إلى شقة المتهم، وجرى العثور على جثة شقيقته غارقة في دمائها، مذبوحة ومفصولة الرأس عن الجسد، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة، بسبب معايرة جيرانه له إثر هروب شقيقته وتركها منزل أسرتها لعدة سنوات دون أن يعلموا مكان تواجدها، وقام بتمثيل الجريمة.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة التي حملت رقم 6812 جنح قسم ثان الفيوم لسنة 2022، والمقيدة برقم 1147 كلي الفيوم لسنة 2022، وتولت النيابة التحقيق مع المتهم، ثم أحيل إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات أمرت خلال إحداهما بإيداعه في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لمدة 45 يومًا لتحديد مدى صحة قواه العقلية والنفسية.