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قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن أسبوع الموضة في أفريقيا.. «فيديو»

مصممو الأزياء الأفارقة يدمجون بين التراث والحداثة في «لاجوس»

كتب:

نرمين عفيفي
11:13 ص | الثلاثاء 14 فبراير 2023
المصممين الأفارقة

المصممين الأفارقة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن أسبوع الموضة في إفريقيا بعنوان «مصممو الأزياء الأفارقة يدمجون التراث الأفريقي والحداثة في لاجوس»، وجاء في التقرير: «ساعدت عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامل، في عرض المواهب وأحدث الإبداعات من المصممين الأفارقة خلال أسبوع الموضة في نيجيريا، وذلك تزامنا مع موسم الموضة في القارة الإفريقية».

إبداعات المصممين من إفريقيا

ووفقا للتقرير احتلت منصة العرض إبداعات المصممين من إفريقيا والأفارقة في الشتات الذين استخدموا تراثهم واتجاهاتهم الدولية كمصدر إلهام، وأوضحت إحدى المشاركات من مصممي الأزياء أنه رغم الأزمات التي يمر بها العالم إلا أننا نحرص على أن تظهر أفريقيا بصورتها الجميلة.

رسالة أسبوع الموضة إظهار إفريقيا الجميلة التي لا تراها في جميع أنحاء العالم

وقدم المصممون ودور الأزياء أحدث مجموعاتهم لجمهور متنوع من المتخصصين في الصناعة والمشترين والصحفيين وعامة الجمهور، وقال مصمم أزياء: «أرى أسلوبي إفريقيا، وهو مزيج من الأفرو، وهو تراثي الثقافة والمدينة، من خلال اندماج بين الإثنين الأفرو والتيار الحداثي».

وتابع: «رسالة أسبوع الموضة هي إظهار إفريقيا الجميلة التي لا تراها في جميع أنحاء العالم، ويرون إفريقيا فقيرة أو مستهلكة دائما، وباستخدام الموضة يمكن أن نظهر للعالم أن إفريقيا جميلة».

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