«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة 2023 دون أسئلة غامضة أو ألغاز

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة منها 85% اختيار من متعدد، و15% مقالي في كل مادة، وتخاطب الفهم ونواتج التعلم والتحليل والتطبيق، وستكون الأسئلة هذا العام غير معقدة أو غامضة.

امتحانات الثانوية العامة

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون من بنك الأسئلة، والدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، كلّف اللجان المتخصصة بمراجعة بنك الأسئلة، مشيرا إلى أنّ اللجان بدأت عملها لاكتشاف الأسئلة الغامضة وإعادة صياغتها، إضافة إلى الأسئلة التي لها أكثر من إجابة، تفاديًا لإرباك الطلاب.

وبالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد بامتحانات الثانوية العامة، أكد المصدر، أنّ هناك تعليمات بصياغة أسئلة الاختيار من متعدد بدقة ووضوح، وأن تكون إجابة واحدة صحيحة للسؤال من بين البدائل الأربعة للسؤال، وألا يختلف عليها المصححون وألا تحمل الغاز.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأوضح المصدر أن توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد الأدبية والعلمية الاختيار من متعدد والمقالية، وبالنسبة لعدد أسئلة امتحان اللغة العربية، كما يلي.

- 60 سؤالًا بامتحان اللغة العربية.

- 56 سؤالًا اختيار من متعدد.

- 44 سؤالًا بدرجة واحدة و12 سؤالًا بدرجتين.

- الأسئلة المقالية 4، منها 3 بدرجتين.

- سؤال التعبير بـ6 درجات.

توزيع المواد العلمية

أما توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا كل مادة، كما يلي:

- 50 سؤالًا بامتحانات الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا منها 40 بدرجة واحدة و6 بدرجتين.

- 4 أسئلة مقالية كل منها بدرجتين.

المواد الأدبية

وفيما يخص المواد الشعبة الأدبية «التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة»، فجاءت كما يلي:

- 50 سؤالًا في كل مادة.

- 46 سؤالًا اختيار من متعدد.

- 40 سؤالًا بدرجة واحدة و6 بدرجتين.

- عدد الأسئلة المقالية 4 فقط، لكل منها درجتان.

الرياضيات

وبالنسبة للمواد العلمية شعبة رياضية «الرياضيات الجبر والهندسة، والإستاتيكا، والتفاضل والتكامل، والديناميكا»، جاء توزيعها كما يلي:

- 20 سؤالًا لكل مادة.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالًا منها 11 بدرجة واحدة و7 بدرجتين.

- عدد الأسئلة المقالية 2 فقط، منها سؤال بدرجتين وسؤال 3 درجات.

اللغات الأجنبية

- مادة اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزي والفرنساوي والألماني: 40 سؤالًا لكل مادة منها موزعة على الاختيار من متعدد والمقالية.

- اللغة الأجنبية الثانية الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، 33 سؤالا لكل مادة منها أسئلة اختيار من متعدد 31 سؤالا منها 28 بدرجة واحدة و3 بدرجتين، أما الأسئلة المقالية 2 مخصص لكل سؤال 3 درجات.