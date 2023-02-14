قرار عاجل من «التعليم» للمدارس حول عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، رداً على الاستفسارات الواردة من مديرتي التربية والتعليم بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية بشأن قيام شركة الكهرباء بتحويل عدادات الكهرباء بالمدارس إلى عدادات مسبقة الدفع.

الاستثناء من تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها، بالتنبيه بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مستثناة من تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، والاستمرار بالعمل بالنظام الحالي «فواتير الاستهلاك»، طبقا لموافقة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤكدة عدم موافاة الوزارة بأية قرارات صادرة بإلغاء هذا الاستثناء.

العرض على المحافظ بالتنبيه على شركات الكهرباء

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء بشأن التأكيد على الاستثناء الصادر للوزارة مطالبا بالعرض على المحافظ، للتنبيه على شركات الكهرباء، بضرورة الالتزام بما جاء في قرار رئاسة مجلس الوزراء.