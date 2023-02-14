رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قرار عاجل من «التعليم» للمدارس حول عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

كتب:

أميرة فكري
10:06 ص | الثلاثاء 14 فبراير 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، رداً على الاستفسارات الواردة من مديرتي التربية والتعليم بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية بشأن قيام شركة الكهرباء بتحويل عدادات الكهرباء بالمدارس إلى عدادات مسبقة الدفع.

الاستثناء من تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها، بالتنبيه بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مستثناة من تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، والاستمرار بالعمل بالنظام الحالي «فواتير الاستهلاك»، طبقا لموافقة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤكدة عدم موافاة الوزارة بأية قرارات صادرة بإلغاء هذا الاستثناء.

العرض على المحافظ بالتنبيه على شركات الكهرباء

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء بشأن التأكيد على الاستثناء الصادر للوزارة مطالبا بالعرض على المحافظ، للتنبيه على شركات الكهرباء، بضرورة الالتزام بما جاء في قرار رئاسة مجلس الوزراء. 

اقرأ المزيد:

طرق تحميل كتب الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية من موقع وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم تعلن ضوابط تقدم طلاب الإعدادية لامتحان المنازل

موقع وزارة التربية والتعليم.. تعرف على الخدمات الإلكترونية المتاحة للطلبة

رابط ‎نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. تعيين 30 ألف معلم
بقلم أميرة فكري