العثور على جثة طالب بمقابر «أبو زعبل».. أصدقاؤه تخلصوا منه بسبب خلافات مالية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بالقليوبية وضبط مرتكبى الواقعة

تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة شخص مجهول ملقاه بالرمال بمنطقة مقابر أبوزعبل بدائرة المركز .

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد هوية المجنى عليه وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز ) .

عقب تقنين الاجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم بوجود علاقة صداقة بالمجنى عليه ووجود خلافات مالية بينهما وفى سبيل ذلك إستدرجه لمسكنه وقام بإرتكاب الواقعة بسلاح أبيض "سكين" وعقب تيقنه من وفاته إستعان بباقى المتهمين لنقل الجثة بإستخدام دراجة نارية "تروسيكل" لمكان العثور عليها ، وتخلصوا من الأداة المستخدمة ، وكذا متعلقات المجنى عليه (بكسر هاتفه لأجزاء و إلقائها بأماكن متفرقة وإضرام النيران بجهاز التابلت خاصته وأوراقه الثبوتية) ، وأرشدوا عن (الأدوات المستخدمة - الدراجة النارية "التروسيكل") المستخدمين فـى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.