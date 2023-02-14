«رؤساء كنائس مصر» يفتتحون أسبوع صلاة من أجل الوحدة

يفتتح رؤساء مجلس كنائس مصر «أسبوع صلاة من أجل وحدة الكنائس»، وذلك خلال العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبحضور رؤساء الكنائس وممثليهم.

برنامج الصلاة

وأعلن مجلس كنائس مصر عن، برنامج الصلاة على النحو التالي:

- الأربعاء 15 فبراير 2023 كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية بالعباسية (حفل الافتتاح).

- الخميس 16 فبراير 2023 الكنيسة الإنجيلية بعين شمس.

- الجمعة 17 فبراير 2023 دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس - مصر القديمة.

- السبت 18 فبراير 2023 كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس - غمرة.

- الأحد 19 فبراير 2023 كل الكنائس متحدة في الصلاة من اجل الوحدة.

- الاثنين 20 فبراير 2023 كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا - منوفية.

- الثلاثاء 21 فبراير 2023 كنيسة المخلص الأسقفية بالسويس.

- الأربعاء 22 فبراير 2023 بازيليك السيدة العذراء للاتين - ميدان الأهرام - مصر الجديدة.

مشاركة الطوائف المسيحية

وتبدأ فعاليات أسبوع الصلاة السنوي الساعة السادسة والنصف، مساء يوم الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة الطوائف المسيحية الأرثوذكسية، الإنجيلية، الروم الأرثوذكس، والأسقفية.