البابا تواضروس يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في مستهل عظته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، الكنائس المسيحية التي ستحتفل يوم الأحد المقبل بعيد الميلاد المجيد، والمعروف بـ«الكريسماس».

وقال البابا: «أهنئ إخوتنا في الكنائس المسيحية الذين سيحتفلون بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد القادم، حسب التقويم الغربي في 25 ديسمبر».

البابا تواضروس: احتفالنا بعيد الميلاد واحد في العالم

وأضاف: «احتفالنا بعيد الميلاد هو احتفال واحد في العالم، ولكن اختلاف التقاويم بين الشرق والغرب يجعل وجود فارق 13 يومًا. ففي الغرب يحتفلون في 25 ديسمبر ونحن في الشرق نحتفل يوم 7 يناير، ولا علاقة لهذا الاختلاف بالإيمان أو العقيدة أو في المناسبة، ولكنه اختلاف التقويم أو اختلاف فلكي».

البابا يشارك في تسبحة كيهك مع الشباب

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني مساء غداً، تسبحة كيهك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتي تنظمها أسقفية الشباب للشباب من سن 18 وحتى 35 سنة.

وأشارت أسقفية الشباب أن الدخول للشباب من المقرر أن يكون بواسطة بطاقة الرقم القومي، بينما بالنسبة لاشتراك الشمامسة بالصلاة أتاحت الأسقفية استمارة مشاركة إلكترونية لهم.

ويشارك البابا تواضروس في التسبحة الأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وتبدأ التسبحة الساعة 10 مساء وتختتم بالقداس الإلهي والذي يتراسه البابا تواضروس صباح يوم الجمعة.