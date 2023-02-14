عودة العظة الأسبوعية للبابا تواضروس غداً بعد توقف شهرين

يعود البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غداً لإلقاء العظة الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بعد توقف لمدة شهرين، إذ توقفت العظة منذ نهاية العام الماضي خلال فترة الأعياد بالكنيسة.

ومن المقرر، أنَّ تبث العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».

أسبوع صلاة من أجل الوحدة

كما يفتتح مجلس كنائس مصر غداً أسبوع صلاة من أجل الوحدة خلا العظة الأسبوعية للبابا تواضروس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور رؤساء مجلس كنائس وممثليهم.

وأعلن البابا تواضروس خلال العظة الأخيرة في نهاية السنة الماضية قبل بدء احتفالات أعياد الميلاد عن توقف عظة الأربعاء خلال فترة الأعياد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بما تشمله من عيد الميلاد والغطاس وعرس قانا الجليل وصوم يونان وفصح يونان.

سلسلة «حكمة الاصوام في كنيستنا»

وكان البابا، قد بدأ خلال فترة صوم الميلاد سلسلة جديدة من العظات بعنوان «حكمة الاصوام في كنيستنا»، ومتناولاً وضع الأصوام في الكنسية الكبرى الأربعة، والتي تمثل فترة توبة للجميع.