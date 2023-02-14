4 وظائف شاغرة في 3 بنوك.. المهام والمؤهلات المطلوبة

يتميز العمل المصرفي بالاستقرار وارتفاع الأجر والمستقبل الواعد، ما يدفع عديد من الأشخاص للبحث عن فرصة للالتحاق بالوظائف الشاغرة في البنوك.

وتستعرض «الوطن» 4 فرص متاحة بالبنوك العاملة في مصر، مع توضيح مهام وظائف البنوك وشروط الالتحاق والتقدم.

مدير مخاطر في بنك مصر

يتيح بنك مصر فرصة عمل مصرفية تتعلق بمنصب مدير سياسات مخاطر بالبنك، مع العديد من المهام والمسؤوليات، أهمها بناء وتطوير السياسات الائتمانية للفروع الداخلية والخارجية وللمحافظ.

واشترط البنك توافر بعض المؤهلات لشغل هذه الوظيفة، منها أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص ذا صلة بالوظيفة، وعلى دراية ومعرفة كاملة بمنتجات وخدمات البنك الائتمانية، مع خبرات في سياسات الائتمان المصرفي لا تقل عن 8 إلى 10 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل إجادة الفرنسية بجانبها، مع الإلمام بالمستويات المتقدمة من برامج وتطبيقات «EXEL/ Access» و«MS OFFICE».

رئيس قطاع الائتمان والمخاطر ببنك مصر

كما يتيح بنك مصر وظيفة رئيس قطاع الائتمان والمخاطر، والذي يتولى إدارة والإشراف على جميع أنشطة تقييم المخاطر، والتحكم في المؤسسة مع خطوط الأعمال وفقًا للخطط الموضوعة والأهداف الاستراتيجية.

وتتطلب الوظيفة مؤهلات بكالوريوس ودراسات متقدمة ذات صلة بالعمل وطبيعته، ودراية وخبرة ممتازة في إدارة المخاطر المصرفية بازل/ CRR وIFRS 9 اللوائح، ومعرفة كاملة بمنتجات وخدمات البنك الائتمانية، ومهارات متقدمة في SQL / SAS / R Python.

كما أوضح البنك في شروطه للتقدم إلى الوظيفة، الخبرة القوية في نمذجة PD / LGD / EAD و ECL ، مع المعرفة بالتنفيذ وإدارة التحديات، وخبرة إضافية في تطوير وصيانة نماذج وأطر اختبار الضغط على مستوى الاقتصاد الكلي، وخبرة لا تقل عن 10 إلى 15 عام في العمل المصرفي، وإجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية، والإلمام بالمستوى المتقدم من تطبيقات MS OFFICEE الخاصة EXCEL / Access.

مسؤول العلاقات الحكومية في شبكة المشرق العالمية

يتيح بنك المشرق للراغبين شغل وظيفة مسؤول وحدة العلاقات الحكومية، وأبرز مهامها التنظيم وحضور استفسارات البنك المركزي ووزارتي «العدل» و«الداخلية» والتعامل مع أوامر البنك المركزي والمحكمة، والتعامل مع خطابات هيئة شؤون القصر وخطابات وزارة الداخلية.

واشترط البنك توافر مؤهلات ومهارات؛ منها إجادة اللغتين العربية والإنجليزية سواء قراءة أو كتابة أو فهما، وامتلاك المتقدم مهارات ممتازة للتواصل مع الآخرين، وكذلك اتقان فن التعامل، والقدرة على التعامل مع الضغوط، والإلمام بمهارات الحاسب الآلي وبرامجه، خاصةً «مايكروسوفت أوفيس».

وظيفة كبير محللي نظم المعلومات الإدارية في مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر»

يتيح بنك أبو ظبي الاسلامي في الوقت الحالي فرصة عمل لشغل وظيفة كبير محللي نظم المعلومات الإدارية بالبنك في مصر، وأبرز مهامها إعداد التقارير وتحليل ومتابعات للمصادر والأداء المستخدم لتحديد اتجاه الأعمال ولتغييرات سياسة المحفظة، بجانب تصميم واستكمال نظم المعلومات الإدارية.

واشترط مصرف أبو ظبي الاسلامي ضرورة توافر المهارات الآتية في المتقدمين لشغل الوظيفة؛ مهارات الائتمان والاستثمار والتحليل المالي وتحليل السوق، والفهم الجيد لتقنيات الجمع والمتطلبات القانونية والتنظيمية ومعرفة المنتج، والقدرة على تطوير MIS باستخدام أدوات تحليل البيانات مثل SAS، نصوص SQL في خادم SQL/ قواعد بيانات Oracle.

كما اشترط مهارات عامة؛ من ضمنها التفكير الاستراتيجي وقدرة على أداء العديد من المهام وتحقيق نتائج سريعة وقدرات العرض والإلقاء ومهارات الاتصال والتفاوض والتسويق وتوجيه العملاء، وإتقان لغات أجنبية «الإنجليزية»، ومهارات الحاسب.