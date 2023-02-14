4 أعمال فنية لـ نجلاء بدر في 2023.. أبرزها «سر السلطان» و«ليلة العيد»

تعيش الفنانة نجلاء بدر، حالة من النشاط الفني على مستوى السينما والتليفزيون، حيث تعاقدت مؤخرًا على بطولة أعمال جديدة، من المُقرر طرحها في موسم دراما رمضان 2023، فيما تترقب طرح أفلام سينمائية في دور العرض الفترة المُقبلة، حيث انتهت من تصويرها قبل فترة.

وترصد «الوطن» أبرز الأعمال الفنية المُرتقبة لـ نجلاء بدر، وهي كالتالي:

- سر السلطان

وتُعتبر نجلاء بدر، ضمن 60 مُمثلا وممثلة يُشاركون في مسلسل «سر السلطان» الذي يُعد أولى التجارب الإخراجية للمخرج خالد يوسف في عالم الدراما التليفزيونية، بعد مسيرة طويلة في السينما.

يُشارك في بطولة «سر السلطان» أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحسين فهمي، وعمرو عبدالجليل، وريم مصطفى، وحنان مطاوع، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، أحمد وفيق، وهالة صدقي، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، ومصطفى درويش، وأحمد عبدالعزيز، ومحمود قابيل، ومفيد عاشور، ومجدي فكري، ومحمد الصاوي، وصبري عبدالمنعم، وعمر زهران، وآخرين.

- رمضان كريم 2

وتواصل نجلاء بدر، المُشاركة في مسلسل «رمضان كريم2»، حيث تواصل تصوير مشاهدها في الجزء الثاني حاليًا مع المخرج سامح عبد العزيز، إذ تُجسد شخصية زوجة محمد لطفي، والتي تجمعها العديد من المواقف الاجتماعية مع أهالي الحارة.

ويُشارك في بطولة مسلسل «رمضان كريم 2»، كل من سيد رجب، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وصبري فواز، وأحمد صيام، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، وعفاف مصطفى وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، فيما اعتذر عن المُشاركة في الجزء الثاني، كل من ريهام عبد الغفور، وشريف سلامة وروبي وسهر الصايغ.

- يحيى

وانتهت نجلاء بدر، من تصوير مشاهدها في فيلم «يحيى» قبل فترة، والذي كان يحمل اسمًا مبدئيًا «الملحد»، بينما موعد طرحه في دور العرض لم يُحدد حتى الآن.

فيلم يحيى من بطولة أحمد حاتم، وشيرين رضا، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، وصابرين، وحسين فهمي، وتارا عماد، ومصطفى درويش، والعمل من إنتاج السبكي، وإخراج محمد العدل.

- ليلة العيد

كما انتهت نجلاء بدر، منذ فترة طويلة من تصوير فيلم ليلة العيد، ورغم ذلك لم يتحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن، حيث يُعد تجربة سينمائية مختلفة، كون أحداثه تدور في ليلة واحدة.

فيلم «ليلة العيد» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبرى ونجلاء بدر وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب وعدد أخر من الفنانين، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.