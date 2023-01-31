أحمد عبد العزيز يستعد لبدء تصوير مسلسل «سر السلطان» وعرضه في رمضان 2023

يستعد الفنان أحمد عبد العزيز، لبدء تصوير مسلسل «سر السلطان»، خلال الأيام القليلة المقبلة، تهميدا لعرضه بالسباق الرمضاني 2023.

أحمد عبد العزيز يكشف مشاركته في السباق الرمضاني

وقال أحمد عبد العزيز في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية للمشاركة في مسلسل «سر السلطان»، تأليف الدكتور يوسف إدريس، وأنه سيضع تركيزه ووقته كله، لأن هذا العمل كبير وتاريخي، ويستحق مجهود كبير، حتى تخرج مشاهده على مستوى جيد ولائق.

وأضاف أحمد عبد العزيز، أنه أخرج قبل ذلك مسرحية للكاتب يوسف إدريس، في السبعينيات، وأنه يعتز بهذا العمل.

أحمد عبد العزيز يبدأ بروفات مسرحية «صاحبة الوردة»

بينما يواصل أحمد عبد العزيز، خلال هذة الفترة، بروفات مسرحية «صاحبة الوردة»، على المسرح القومي، حيث قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه تحمس للعمل بسبب عبد الرحيم كمال، لأنه من كبار الكتاب، وهو بمثابة امتداد مهم للجيل الذهبي من كبار المؤلفين، وإنه عندما قرأ سيناريو مسرحية «صاحبة الوردة»، وجد أنه عمل شاعري وجميل، يؤكد قيمة الحب، من خلال شخصيته بالعمل، ويتمنى أن يقدموا هذه الرؤية المختلفة العصرية، بشكل لائق.