36 مليون جنيه تمويلات أوروبية لمشروعات البنية الأساسية في الشرقية

أجرى وفد مشترك من ممثلي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات، زيارة لعدد من المشروعات المنفذة بمحافظة الشرقية، اليوم، والممولة بإجمالي 36 مليون جنيه تم خلالها تنفيذ مشروعات بنية أساسية باستخدام أسلوب العمالة الكثيفة حيث تم تنفيذ مشروعات لرصف الطرق بطول 6 كم، وتأهيل شوارع ببلاط الانترلوك بطول 36.8 كم، وترميم وصيانة مكتب صحة النحال ومركز الشرقية للأسنان، ومركز شباب قرية دهمشا، و5 وحدات صحي، ووحدة بيطرية بقرية أبراش.

ووفقا لبيان صحفي، قام الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة وعدد من الجمعيات الأهلية بتنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية في أكثر من 30 قرية بالمحافظة في مجالات العناية بصحة الأم والطفل والنظافة البيئية، استفاد منها ما يقرب من 100 ألف سيدة وطفل من خلال تنفيذ عدد من الزيارات المنزلية للمرشدات الصحيات والقوافل الطبية والندوات الصحية وقد أتاحت هذه المشروعات ما يقرب من 215 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بهذه المناطق.

تأهيل ألف شباب وفتاة لسوق العمل

كما تم تدريب ما يقرب من ألف شباب وفتاة على المهارات الأساسية التي تمكنهم من الدخول لسوق العمل بالإضافة إلى التدريبات الفنية المتخصصة التي يتم تنفيذها بناء على احتياجات الشركات والمصانع التي توفر بدورها فرص عمل للمتدربين الذين ينجحون في اجتياز هذه الدورات التدريبية كما يتم أيضا تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال لمساعدة المواطنين على بدء مشروعاتهم الخاصة.

دعم جهود التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا

وأكد ممثلو الوفد الأوروبي خلال الزيارة على عمق الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات وحرصهم على استمرار التعاون مع مختلف أجهزة الدولة المصرية لتنفيذ خطط دعم جهود التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك لتوفير بيئة أفضل للمواطنين ومناسبة لنمو الأعمال والمشروعات وتوفير فرص العمل وإحداث نقلة حضارية لسكان تلك المناطق وتحسين مستوى معيشتهم.

يأتي هذا في ظل التعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف مجالات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية لتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا، وتهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل مستديمة لأبناء هذه المناطق مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.