حبس معلمة استولت على 1.5 مليون جنيه من زملائها بسوهاج 4 أيام

قررت جهات التحقيق المختصة حبس مُعلمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاستيلائها من زملائها على مبالغ مالية بلغت جملتها، مليون و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال الملابس الجاهزة، بناحية مركز المنشاة جنوب سوهاج.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة جنوب المحافظة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ «أ. م. ع»، 51 سنة، مدرس بمدرسة المنشاة الإعدادية، و9 آخرين- يقيمون دائرة المركز.

يفيد بتضررهم من «ش. ن. ك» 38 سنة، معلمة بمدرسة إعدادية- وتقيم دائرة المركز؛ لاستيلاءها منهم على مالية بلغت جملتها مليون و500 ألف جنيه؛ لتوظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية وتجهيز العرائس، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد المبالغ المالية.

ضبط المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المعلمة المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.