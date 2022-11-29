موقع دعم مصر يقدم خدمة لأصحاب بطاقات التموين.. اعرفها

يتيح موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة لأصحاب بطاقات التموين، وهي تحديث بطاقات التموين، من خلال تسجيل رقم المحمول الخاص برب الأسرة، ضمانًا لاستمرار الحصول على الدعم.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن»، ضمن خدماتها الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، خطوات تحديث بطاقات التموين من موقع دعم مصر، التي جاءت على النحو التالي:

خطوات تحديث بطاقات التموين من دعم مصر

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت أنّ موقع دعم مصر، مستمر في استقبال طلبات المواطنين لتسجيل المحمول على بطاقة التموين على سيستم منظومة الدعم التمويني، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، كما يلي:

- الدخول على موقع دعم مصر من هنــا.

- النقر على أيقونة رقم البطاقة التموينية على الصفحة الرئيسية للموقع.

- يظهر في صفحة تبويب جديدة، اسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين، وكتابة رقم الهاتف المحمول، شرط أن يكون في إحدى شركة الاتصالات.

- يعلم موقع دعم مصر صاحب البطاقة بقبول تسجيل الرقم أو رفضه حال إدخال رقم غير مسجل باسم رب الأسرة.

فئات مستثناة من تسجيل رقم المحمول

وتستثنى وزارة التموين كبار السن والمسنين وأسر السجناء تسهيلا على المواطن، ويتم قبول أي رقم هاتف مسجل باسم أحد أفراد الأسرة.